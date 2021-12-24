به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ترفع، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی، درخصوص نحوه خدمات رسانی رایگان این شرکت بعد از حادثه متروی تهران_ کرج گفت: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع سانحه، نسبت به اعزام ۲۷ دستگاه اتوبوس برای تخلیه مسافران قطارهایی که در ایستگاه چیتگر متوقف شده بودند اقدام شد.

وی افزود اتوبوس‌های بیشتری به مسیر خط ۵ مترو به منظور نقل و انتقال مسافران اعزام شدند و در مجموع، تعداد ۱۸۲ دستگاه اتوبوس تک‌کابین و دوکابین در قالب ۱۰۵۳ سرویس، نسبت به جابه‌جایی حدود ۶۱۰۰۰ مسافر اقدام کردند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت ناوگان اتوبوسرانی به منظور جابه‌جایی مسافران خط ۵ مترو از حدود ساعت ۷ صبح و دقایقی بعد از وقوع حادثه آغاز شد، اظهار کرد: اتوبوس‌های اعزامی شرکت واحد تا ساعت ۱۱ شب و تا زمانی که مسافران در ایستگاه‌ها حضور داشتند، نسبت به خدمات‌رسانی به شهروندان و جابه‌جایی آخرین مسافر اقدام کردند.

ترفع در مورد مبادی و مقاصد اتوبوس‌های اعزامی با بیان اینکه سه مسیر وردآورد - صادقیه و بالعکس، چیتگر - صادقیه و بالعکس و وردآورد- چیتگر و بالعکس به منظور جابه‌جایی انبوه مسافران در نظر گرفته شده بود، تصریح کرد: جا دارد از سازمان اتوبوسرانی کرج که با اعزام ۵۰ دستگاه اتوبوس کمکی در نقل و انتقال مسافران مشارکت کردند.