هوش مصنوعی در چین دادستان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، البته استفاده از هوش مصنوعی برای اجرای قانون در سراسر جهان رشد کرده است. در این میان دادستان های چینی نیز از این روند نوآورانه عقب نمانده اند.

تحقیق مربوط به این ماشین در ژورنال چینی «Management Review» منتشر شده است. دادستان هوش مصنوعی می تواند با توجه به توضیحات شفاهی پرونده، با ۹۷ درصد صحت اتهام علیه فرد را اعلام کند. مرکز دادستانی مردمی شانگهای پودونگ که بزرگترین و شلوغ ترین دادسرای ناحیه ای چین به حساب می آید، این تجهیزات را طراحی و آزمایش کرده است.

محققان آکادمی علوم چین اعلام کردند این فناوری حجم کاری روزانه دادستان ها را کاهش می دهد و به آنها اجازه می دهد روی مشکلات چالش برانگیزتری تمرکز کنند.

این برنامه هوش مصنوعی چینی«سیستم ۲۰۶» نام گرفته و می تواند میزان قدرتمندی شواهد، شرایط دستگیری فرد مظنون و میزان ریسک فرد برای جامعه را ارزیابی کند.

نکته متمایز درباره پژوهش آن است که برنامه هوش مصنوعی مذکور روی رایانه دسک تاپ نیز نصب می شود و براساس هزار ویژگی که از متون مربوط به پرونده ها استخراج شده می تواند اتهاماتی علیه مظنون را اعلام کند.

در مرحله بعد سیستم ۲۰۶ شواهد را بررسی می کند. طبق گزارش موجود این سیستم بین ۲۰۱۵تا ۲۰۲۰ میلادی با استفاده از ۱۷ هزار پرونده آموزش دریافت کرده و می تواند ۸ جرم شایع در شانگهای مانند کلاهبرداری از کارت اعتباری، قمار، رانندگی بی احتیاط، آسیب عمدی، سرقت، ممانعت از انجام وظایف رسمی و کلاهبرداری را شناسایی کند.

به گفته محققان دادستان هوش مصنوعی درآینده نزدیک قدرتمندتر می شود و می تواند جرائم کمتر شناخته شده را شناسایی و اتهاماتی علیه یک فرد مطرح کند.

بسیاری از دادستان های سراسر جهان برای ارتقای سرعت و دقت پردازش پرونده ها از فناوری های مختلف هوش مصنوعی مانند شناسایی تصویر استفاده می کنند.