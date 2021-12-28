به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به گروه ۱+۴، گفت: رژیم صهیونیستی به این باور رسیده است که وعده صادق که اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، در حال تحقق است.

وی به غربی‌ها با بیان اینکه به غربی ها توصیه می‌کنم به فکر منافع مردم و ملت‌های خود باشند، افزود: غربی‌ها و به ویژه گروه ۱+۴ بهتر است به اراجیف و دست و پا زدن‌های رژیم صهیونیستی که در روزهای آخر عمر سیاسی‌ خود به سر می‌برد، توجه نکنند. به تاریخ توجه کنند و ببینند آنهایی که این رژیم را حمایت کردند، اکنون در کجای تاریخ قرار گرفته‌اند.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور، گفت: برای ما قابل درک است که اصلاحات اقتصادی نیاز به زمان و مبارزه دارد، اما هشدار می‌دهم ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای منافع شخصی و رانت و فساد عده‌ای بود، ۸۵ درصد از نهاده‌های دامی در اختیار تنها یک نفر بود که متأسفانه تنها ۳۰ درصد این نهاده ها را با ارز دولتی وارد کرد که این موضوع بیانگر فساد است.

اسحاقی تاکید کرد: مبادا با بی‌تدبیری در نحوه برخورد با ارز دولتی، این موضوع روی کالاهای اساسی دیگر هم تأثیر بگذارد و موجب کوچک شدن سفره مردم شود. بدون نظرات کارشناسی نباید اقدامی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود. اقتصاد کشور به گونه‌ای است که حتی این ارز روی کالاهای غیرمرتبط هم تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین مردم دیگر تحمل گرانی را ندارند و باید در تصمیم‌گیری در این باره مراقبت شود.