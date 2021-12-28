سرمربی تیم ملوان انزلی در قرنطینه/ تست کرونا «مازیار زارع»مثبت شد

میثم شاهین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از انجام آخرین تمرین ملوانان و به دلیل وجود علائم بیماری کرونا در «مازیار زارع» از وی تست پی سی آر گرفته شد.
وی افزود: حال جسمانی زارع در پایان دیدار ملوان و خوشه طلایی نیز مساعد نبود.
شاهین با اشاره به مثبت شدن تست کرونا «مازیار زارع»، اضافه کرد: سرمربی ملوان از روز یکشنبه در قرنطینه به سر میبرد.
مدیر روابط عمومی باشگاه ملوان بندرانزلی انزلی تصریح کرد: با وجود اینکه هیچ کدام از بازیکنان علائم بیماری کرونا ندارند اما تمام بازیکنان و کادر فنی ملوان بندر انزلی امروز تست پی سی آر دادند.
وی تاکید کرد: باشگاه ملوان بندرانزلی خود را مقید به رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی میداند و چنانچه هرکدام از عوامل این باشگاه دارای علائم بیماری کرونا باشد برای جلوگیری از شیوع این ویروس قرنطینه میشود.
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