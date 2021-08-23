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۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۳:۲۰

در ادامه تحولات افغانستان؛

مجاهد: به دنبال حل مسالمت آمیز مسئله پنجشیر هستیم

مجاهد: به دنبال حل مسالمت آمیز مسئله پنجشیر هستیم

سخنگوی طالبان با اشاره به این مسئله که نیروهای این گروه ولایت پنجشیر را از همه طرف محاصره کرده اند، تاکید کرد که طالبان در تلاش است تا از طریق مسالمت آمیز این موضوع را حل و فصل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی طالبان امروز دوشنبه با انتشار توئیتی، نوشت: مجاهدین از قرارگاه های بدخشان، تخار و اندراب در نزدیک پنجشیر مستقر شدند.

وی همچنین نوشت: شاهراه سالنگ باز است و دشمن در داخل پنجشیر تحت محاصره قرار دارد. امارت اسلامی تلاش دارد تا مشکل از راه مسالمت آمیز حل شود.

پیشتر در روز یکشنبه، «احمد مسعود» فرزند احمدشاه مسعود، فرمانده مقاومت افغانستان در سخنانی آمادگی خود را برای گفتگو با طالبان اعلام کرد و گفت که حتی حاضر است در صورت فراهم شدن شرایط برای برقراری صلح و امنیت از خون پدر خود- که دو روز قبل از حملات یازدهم سپتامبر ترور شد- بگذرد.

طالبان اما با خودداری احمد مسعود از تسلیم مناطق تحت کنترل خود در ولایت پنجشیر به این گروه، روز یکشنبه اعلام کرد که «صدها» تن از نیروهای شبه نظامی خود را به سمت این منطقه گسیل کرده است.

طالبان در بیانیه ای گفت: در پی خودداری مقامات محلی از تحویل مسالمت‌آمیز ولایت پنجشیر به گروه طالبان، صدها نیروی نظامی (طالبان) با هدف کنترل این ولایت به سوی منطقه گسیل شدند.

احمد مسعود پیشتر در این باره گفته بود: ما می‌خواهیم طالبان این نکته را دریابد که تنها راه رو به جلو از طریق مذاکره است. ما به دنبال جنگ نیستیم.

وی با این حال تأکید کرد که حامیان وی آماده مبارزه با نیروهای طالبان در صورت تلاش آنها برای حمله به پنجشیر هستند.

پنجشیر تنها ولایت در افغانستان است که هنوز تحت کنترل طالبان در نیامده است. طالبان طی یک هفته گذشته و همزمان با سقوط کابل به دست آنها، عفو عمومی اعلام کرد و وعده داد که انتقامی در کار نخواهد بود.

کد مطلب 5287303
مریم خرمایی

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