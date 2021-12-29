راهکارهای اجرای کامل دولت الکترونیکی و تحول دیجیتال بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، راهکارهای تسریع در تحول دیجیتال در نظام اداری کشور و اجرای کامل دولت الکترونیکی با حضور میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از معاونان وی در سازمان فناوری اطلاعات ایران و دیدار با عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مورد بررسی قرار گرفت.

در این برنامه ابتدا حاضرین از مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور بازدید کردند و سپس در نشستی پروژه‌ها و برنامه‌های در دست اقدام در حوزه‌های دولت الکترونیکی و راه‌اندازی پنجره واحد خدمات دولت هوشمند تشریح و درباره آن‌ها گفتگو شد.

در ادامه دو طرف بر ضرورت تسریع در تحول نظام اداری کشور برای افزایش رضایت‌مندی مردم تأکید کردند و رمز تحقق چنین تحولی را نیز هوشمندسازی و اجرای کامل دولت الکترونیکی دانستند.

وزیر ارتباطات در این جلسه خواستار ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر بین دستگاهی برای کنار زدن موانع پیش روی تحقق کامل دولت الکترونیکی در کشور شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز بابیان اینکه برای تحول در دولت، چاره‌ای جز هوشمندسازی نداریم، بر آمادگی کامل سازمان اداری و استخدامی برای همکاری با وزارت ارتباطات در جهت تحقق تحول دیجیتال و استقرار کامل دولت الکترونیکی تأکید کرد.