پرسپولیس بدون پرچم مقابل سپاهان/ لغو جلسه شبانه رفقای مشترک

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با توجه به رفتار پرتنش در بازی‌های دو تیم پرسپولیس و سپاهان اصفهان در فصل نوزدهم تصمیم به برگزاری دیدارهای رفت و برگشت آنها در فصل جاری در زمین بی طرف گرفت.

جدال شاگردان محرم نویدکیا و یحیی گل محمدی امروز در حالی در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار می‌شود که سپاهان اصفهان روی کاغذ میزبان این مسابقه است.

همین موضوع باعث شد تا رضا فتاحی سرپرست سپاهان در جلسه هماهنگی قبل از بازی خواستار استفاده از فضای صد درصدی تبلیغات شود.

این در حالی است که افشین پیروانی سرپرست پرسپولیس طبق قوانین مسابقات خواست تا فضای ۱۰ درصدی مربوط به جایگاه این تیم لحاظ شود اما مسئولان سازمان لیگ حق را به سپاهان دادند تا سرخ‌ها نه تنها نتوانند از ظرفیت محدود خود در جایگاه میهمان استفاده کنند بلکه هیچ حمایتی نیز روی صندلی‌های ورزشگاه از این تیم نخواهد شد.

اعتراضات مسئولان پرسپولیس راه به جایی نبرد و سهیل مهدی سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ ترجیح داد صورتجلسه مربوط به برگزاری این دیدار را با همان قرار قبلی تأیید و امضا کند.

همچنین هتل مشترک بازیکنان دو تیم باعث شد تا مدیران اجرایی سپاهان زمان رفت و آمد خود برای صرف وعده‌های غذایی را مخالف با برنامه زمانبندی شده پرسپولیس قرار دهند تا از هرگونه برخورد احتمالی بازیکنان دو تیم جلوگیری کنند.

تعدادی از بازیکنان سپاهان که دوستان مشترکی در پرسپولیس دارند قرار بود شب گذشته پس از صرف شام دور هم جمع شده و گفتگوی شخصی داشته باشند اما برای جلوگیری از هرگونه حاشیه بی خیال جلسه شبانه خود شدند تا تمرکز خود را برای بازی امروز حفظ کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان اصفهان ساعت ۱۶ امروز در هفته دوازدهم لیگ برتر در شهر اراک برگزار می‌شود. قرار است بازی برگشت دو تیم به میزبانی پرسپولیس نیز در استانی دیگر انجام شود تا حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به طور کامل اجرا شود.