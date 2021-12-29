به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی از ساعت ۱۶ امروز مقابل سپاهان اصفهان در هفته دوازدهم لیگ برتر بازی می‌کند که طبق حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دیدارهای دو تیم در فصل جاری در زمین بی طرف برگزار می‌شود.

ترکیب پرسپولیس برای این بازی به شرح زیر است:

حامد لک، سیدجلال حسینی، علی نعمتی، مهدی شیری، علی شجاعی، کمال کامیابی نیا، میلاد سرلک، سیامک نعمتی، وحید امیری، امید عالیشاه و عیسی آل کثیر.

دیدار رفت با توجه به قرعه کشی سازمان لیگ فوتبال با میزبانی سپاهان اصفهان همراه بود تا محرم نویدکیا تصمیم بگیرد ورزشگاه امام خمینی اراک را برای این بازی انتخاب کند.

یحیی گل محمدی برای این دیدار انتخابی جز حامد لک برای ایستادن در چارچوب دروازه پرسپولیس نداشت تا بار دیگر وظیفه حفاظت از دروازه تیم روی دوش او بیفتد.

سیدجلال حسینی با بستن بازوبند کاپیتانی در کنار علی نعمت در قلب دفاع پرسپولیس می‌ایستد. عملکرد قابل قبول علی شجاعی در دفاع چپ باعث شده تا بار دیگر فرصت خودنمایی در ترکیب پرسپولیس را پیدا کند. مهدی شیری نیز همچنان به عنوان مدافع راست پرسپولیس بازی می‌کند تا تبدیل به یکی اصلی‌ترین مدافعان این تیم در فصل جاری شود.

همچنین محمد شریفی هافبک جوان پرسپولیس نیز در جریان پیروزی دو بر صفر این تیم مقابل ذوب آهن اصفهان مصدوم شد تا هافبک جوان سرخ‌ها غایب دیگر این تیم مقابل سپاهان شود.

از این رو یحیی گل محمدی تصمیم گرفت کمال کامیابی نیا را بار دیگر در جمع یازده مرد اصلی تیم قرار دهد تا او در کنار میلاد سرلک نبض سرخپوشان را در اختیار بگیرد.

کادر فنی پرسپولیس با توصیه پزشک تیم تصمیم گرفت مهدی ترابی را روی نیمکت قرار دهد تا وحید امیری و سیامک نعمتی به عنوان وینگر بازی کنند.

گل محمدی بار دیگر امید عالیشاه را نیز در کنار عیسی آل کثیر در خط حمله تیمش قرار داد تا آنها برای باز کردن دروازه سپاهان تلاش کنند.

همچنین ترکیب سپاهان برای بازی با پرسپولیس به این ترتیب است:

کریستوفر کنت، گئورگی ولسیانی، محمد نژادمهدی، دانیال اسماعیلی‌فر، امید نورافکن، جلال علی‌محمدی، مسعود ریگی، سروش رفیعی، فرشاد احمدزاده، محمدرضا حسینی، محمدرضا خلعتبری.

محرم نویدکیا سرمربی سپاهان در این بازی ترجیح داده است شهریار مغانلو و سجاد شهباززاده را نیمکت نشین کند و به جای آنها محمدرضا خلعتبری را در خط حمله قرار داده است.