بیانیه باشگاه پرسپولیس بعد از اقدام عجیب باشگاه سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان از ساعت ۱۶ امروز در هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت. میزبان این بازی سپاهان است اما به دلیل مسائل انضباطی، این مسابقه در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار می‌شود. اقدام سپاهان در تقسیم بندی سکوها برای اجرای طرح‌های هواداری صدای باشگاه پرسپولیس را درآورد و این باشگاه با صدور بیانیه‌ای به آن معترض شد.

در بیانیه پرسپولیس آمده است: «طبق مقررات و آیین‌نامه اجرایی برگزاری مسابقات لیگ برتر، سکوهای تماشاگران به نسبت ۹۰ درصد به ۱۰ درصد در اختیار میزبان و میهمان قرار دارد. قوانینی از این دست سال‌ها است به عنوان امری بدیهی در دنیا اجرا می‌شود ولی اکنون در بیست و یکمین دوره لیگ برتر برای انجام آن با مشکل مواجه هستیم.

در نشست هماهنگی بازی هم که شب گذشته در هتل امیر کبیر برگزار شد، ناظر مسابقه و نماینده سازمان لیگ که مسوول برگزاری رقابت و اجرای قانون و حفظ حقوق دو تیم بر مبنای آن است تاکید کرد؛ باید ده درصد سکوهای ورزشگاه آلومینیوم اراک برای استقرار طرح‌های هواداری پرسپولیس خالی شود. به نظر می‌رسید با این اعلام همه چیز حل شده باشد اما امروز وقتی پرسپولیس پیگیر این موضوع شد، مسوولان سپاهان مخالفت خود را بر خلاف آنچه در جلسه رسمی هماهنگی مقرر شده بود، اعلام کردند و خواستار در اختیار داشتن صد درصد سکوها شدند. نمایندگان پرسپولیس از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح در ورزشگاه آماده اجرای طرح هواداری بودند اما تیم میزبان ۱۰ درصد سکوهای مربوط به پرسپولیس را خالی نکرد.

متاسفانه در این ارتباط سازمان لیگ نیز نسبت به اجرای قانون و حفظ حقوق قانونی پرسپولیس اقدام موثری را انجام نداد.

در نهایت باشگاه پرسپولیس از حق خود کوتاه نیامد و آخرین تصمیم این شد که موضوع صورتجلسه شود و در آن قید شود باشگاه سپاهان از در اختیار گذاشتن ۱۰ درصد سکوها به پرسپولیس امتناع کرده و متقابلاً در بازی برگشت بازی در هر جایی و تحت هر شرایطی، چه با حضور تماشاگران و چه بدون حضور آنها برگزار شود، صد درصد سکوها در اختیار پرسپولیس خواهد بود.

باشگاه سپاهان در سال‌های گذشته در جریان یکی از بازی‌های جام حذفی برابر پرسپولیس نیز حاضر به اجرای قانون مالکیت ۵۰ درصدی سکوها برای هر یک از دو تیم نشده بود.»