تردد موتور و خودروهای دودزا در تهران تا شنبه ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، عابد ملکی صبح چهارشنبه در تشریح مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا اظهار داشت: ممنوعیت تردد خودروهای گازوئیلی اجرایی میشود، ضمن اینکه پلیس راهور باید نسبت به جلوگیری از تردد همه موتورسیکلتها و خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی اقدام کند.
وی ادامه داد: جلوگیری از فعالیتهای عمرانی که سبب تشدید آلودگی هوا میشود و جلوگیری از روشن ماندن اتوبوسها و مینی بوسها در پایانههای مسافربری از دیگر مصوبات این جلسه است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران عنوان کرد: نظارت ویژه بر سوزاندن شاخه و برگها و پسماند سوزی انجام میشود ضمن اینکه پایگاههای سیار فوریتهای پزشکی اعم از اورژانس و هلال احمر در مناطق پرتردد شهر و مناطق آلودهتر نیز جانمایی شود.
ملکی سپس گفت: ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در صنایع مجاور تهران و تأمین گاز مورد نیاز نیرو گاهها و سایر واحدهای متصل به شبکه گاز نیز اعمال میشود.
وی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی جهت خودداری از فعالیتهای ورزشی در فضاهای باز خاطرنشان کرد: مصوبات جلسه برای روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه میباشد و در صورت افزایش شاخص آلودگی مجدداً جلسه برگزار خواهد شد.
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