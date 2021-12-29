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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۳:۱۰

امشب دربی حساس فوتسال در پرتغال/ یاران طیبی قهرمان می‌شوند؟

امشب دربی حساس فوتسال در پرتغال/ یاران طیبی قهرمان می‌شوند؟

دیدار سوپرجام فوتسال پرتغال بین دو تیم اسپورتینگ لیسبون و بنفیکا امشب برگزار می‌شود که این مسابقه حساسیت زیادی در کشور پرتغال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتسال اسپورتینگ لیسبون و بنفیکا برگزار کننده یکی از حساس‌ترین بازی‌های این فصل فوتسال پرتغال هستند.

تقابل این دو تیم از ساعت ۱۹ (۲۲:۳۰ به وقت تهران) و در دیدار سوپرجام فوتسال پرتغال است که اهمیت زیادی برای هر دو تیم دارد. این مسابقه در سالنی در محدوده شهر پورتو برگزار خواهد شد.

اسپورتینگ و بنفیکا دو رقیب قدیمی و سنتی در فوتسال و فوتبال پرتغال محسوب می‌شوند که نتیجه دیدار دو تیم اهمیت زیادی برای هوادارانشان دارد.

حسین طیبی بازیکن ایرانی تیم بنفیکا هم در آخرین تمرین این تیم که روز گذشته برگزار شد، حضور داشت و به نظر می‌رسد مشکلی برای سوپرجام فوتسال پرتغال نداشته باشد.

امشب دربی حساس فوتسال در پرتغال/ یاران طیبی قهرمان می‌شوند؟
تصویری از تمرین روز گذشته تیم بنفیکا. طیبی با کفش‌ها فسفری در تمرین حضور داشت

موضوعی که باعث بیشتر شدن حساسیت این دیدار می‌شود، آخرین تقابل دو تیم است که با برتری پرگل اسپورتینگ به پایان رسید. اسپورتینگ و بنفیکا آخرین بار کمتر از دو ماه پیش و در هفته نهم لیگ فوتسال پرتغال به مصاف هم رفتند که در آن دیدار یاران حسین طیبی با نتیجه ۲ به ۵ مغلوب شدند.

برنده این بازی می‌تواند آخرین جام سال ۲۰۲۱ و نخستین جام این فصل را در فوتسال پرتغال از آن خود کند.

قیمت هر قطعه بلیت این بازی ۲ یورو تعیین شده است.

کد مطلب 5386942

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