افزایش اختیارات آتش نشانی برای نظارت بر ساختمان های ناایمن

به گزارش خبرنگار مهر مهدی داوری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی در گفت و گوی تلویزیونی با شبکه خبر در خصوص ساختمان های نا ایمن پایتخت از نظر سازمان آتش نشانی گفت: یکی از ماموریت های سازمان آتش نشانی جدای از مقابله با آتش سوزی کمک به ایمن سازی ساختمان های پایتخت است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی با اشاره به وجود ۳۶۰۰ ساختمان پرخطر از نظر آتش سوزی در پایتخت افزود: طبق برنامه ای که ما در سازمان از آن با عنوان نظام ایمنی ساختمان ها یاد می کنیم؛ اقدام به شناسایی این ساختمان ها در شهر تهران می کنیم.

وی بیان کرد: موضوعاتی از قبیل کاربری و شاخص های ساختمان های ایمن مواردی هستند که به بررسی ساختمان ها در ۲۲ منطقه شهر تهران و در ۳۲ هزار بازدید صورت می گیرد همچنین ۳۵۰۰ ساختمان در این بازدیدها نیازمند اقدام فوری برای ایمن سازی هستند.

داوری اظهار کرد: پراکندگی این ساختمان در پایتخت متفاوت است و مسلماً در مراکز شهر در بخش های اقتصادی و اداری این ساختمان ها بیشتر هستند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تصریح کرد: معیارهای مختلفی از جمله سیستم اطفاء حریق، اطفاء دستی و اتوماتیک، راه های خروج، نمای ساختمان ها از جمله مواردی هستند که ساختمان ها بنا بر آن ارزیابی می شوند.

داوری عنوان کرد: این ساختمان ها براساس معیارهای ذکر شده شناسایی می شوند و براساس فاکتورهایی که از قبل تعیین شده است مورد بررسی قرار می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در بخش ساخت و سازها و احداث ساختمان ها موضوع مشخص است و ضوابط مبحث مقررات سوم سازمان ساختمان هایی که ایمنی در برابر آتش سوزی را اعلام می کند در هنگام صدور پروانه نقشه معماری مورد توجه است و این مرحله اولیه است و در مرحله نهایی هم مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه مورد تائید باشد تائیدیه نهایی ایمنی و پایان کار صادر می شود.

وی بیان کرد: فاکتورهای ایمنی برای یک ساختمان بسیار آسیب پذیر است یعنی نیازمند نگهداری بوده و معضل اصلی ما در ساختمان هایی است که از زمان ساختمان آنها مدت زمان بسیار زیادی گذشته است و سیستم نگهداری ندارند؛ قوانین در این قسمت جامع نیستند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: وظایف دستگاه هایی که نظارت حاکمیتی را می توانند بر ساختمان ها اعمال کنند و یا بهره برداران مشخص نیست و قوانینی در این خصوص وجود ندارد.

داوری اظهار کرد: به نظر ما از زمان تصویب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که سازمان آتش نشانی به استناد آن اقدام به بازرسی ساختمان ها می کند مدت زمان زیادی گذشته است و در این خصوص نیازمند بازنگری هستیم چراکه این قانون نمی تواند پاسخگوی شهری با شرایط امروز تهران به دلیل تغییر در بافت ساختمان ها، بار ترافیکی و جمعیتی باشد و قوانین جامع تری باید بخش های مختلف را در برگیرد.

وی تصریح کرد: تقاضا داریم مجلس محترم در این خصوص ورود کند و با در نظر داشتن زوایای مختلف قانون جامعی را تصویب کند و ما به استناد آن قانون ماموریت های خود را پیگیری کنیم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی عنوان کرد: در سال ۹۳ طبق مصوبه دولت وزارت کشور مکلف است به اینکه تدوین قانون جامع مدیریت یکپارچه ایمنی و آتش نشانی در کشور می کند که به بخش ساختمان ها هم پرداخته است، ما نیز از سال ۹۵ در کارگروه های مختلف این مسئله را دنبال می کنیم و امیدواریم که در صحن دولت این قانون تصویب شود.

وی با اشاره به اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری ها گفت: اصلاح این قانون می تواند منجر به دید بهتر سازمان به شهر شود چراکه معتقدیم آنچه که در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون اعلام شده است ذیل شرح وظایف و حدود اختیارات تناسبی وجود ندارد.

داوری در خصوص حادثه بازار گل شهید محلاتی اظهار کرد: در خصوص عملیات اطفاء حریق این حادثه چالشی وجود نداشت و نیروهای ما در مدت زمان کمتر از دو دقیقه به محل رسیدند و کل عملیات اطفاء کمتر از ۱۵ دقیقه طول کشیده بود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی افزود: ما در طی چندسال گذشته بیش از ۱۲ بار از این محل بازدید داشتیم و هربار ایمنی ها مرتباً به همه مراجع اعلام شده بود ولی متاسفانه به علت وجود الزامات قانونی و عدم حضور دستگاه هایی که می توانند به جلوگیری از حادثه کمک کنند مشکلاتی را داشتیم که این کار را سخت می کرد در چند ماه اخیر هم قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده بود که متاسفانه این حادثه رخ داد.

وی با اشاره به اینکه این ساختمان جزء ۱۲۹ ساختمانی بود که پرخطر بودن آن از قبل اعلام شده بود گفت: اقداماتی که ما را به عنوان ضابط قضائی معرفی کند و حوزه اختیارات سازمان آتش نشانی را افزایش دهد می تواند به جلوگیری از حادثه کمک کند.