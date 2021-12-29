به گزارش خبرگزاری مهر، عصر اندیشه ۲۷ در پرونده اصلی خود که بر روی جلد مجله هم بازتاب یافته، با توجه به انتصابات اخیر دولت سیزدهم از جمع دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق بحثی را در خصوص دانشگاه حکمرانی و نقش آن در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی ایران به میان کشیده است که می‌تواند درخور تأمل باشد.



پرونده دیگر عصر اندیشه باعنوان «بازدارندگی مؤثر» به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر واقع‌گرایانه عسگرخانی، استاد فقید دانشگاه تهران اختصاص یافته است که چندی پیش درگذشت.



پرونده «چهل سال صیانت سلبی» نیز که به بهانه طرح صیانت از فضای مجازی به نقد چهار دهه مدیریت رسانه‌ای جمهوری اسلامی پرداخته است نکات درخور توجهی دارد.



بخش هنری مجله هم پرونده مفصلی را در خصوص نحوه انعکاس اعتراض در عرصه هنر از شعر و سینما گرفته تا هنرهای تجسمی گشوده است.



اما از دیگر مطالب این شماره نشریه گفت‌وگویی مفصل با حسام‌الدین آشناست که دربردارنده نکات مهمی درباره گفتمان اعتدال و نحوه مدیریت دولت روحانی به‌ویژه در ارتباط با پرونده هسته‌ای است.

شماره ۲۷ عصر اندیشه به زودی منتشر خواهد.