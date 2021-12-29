واریز بسته حمایتی یک میلیون تومانی برای ۶۵۰۰هزار خبرنگار

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی، نخستین مرحله بسته حمایتی یک میلیون تومانی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به حساب بیش از ۵ هزار نفر از روزنامهنگاران و اصحاب رسانه عضو صندوق اعتباری هنر واریز شد.
قرار است این بسته حمایتی در مرحله بعد برای حدود 1500 نفر از روزنامهنگاران و اصحاب رسانه متقاضی عضویت در صندوق که نسبت به ثبت نام خود در سامانه این صندوق اقدام کردهاند، واریز شود.
بنابر این گزارش، متقاضیان جدیدی که از دی سال ۱۳۹۹ تا ۱۵ دی ۱۴۰۰ نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام در سایت صندوق اقدام و پس از بررسی مدارک، کد عضویت دریافت کردهاند، برای بهرهمندی از خدمات این صندوق، تا ۳۰ دیماه ۱۴۰۰ فرصت دارند در سامانه «هنرکارت» ثبت نام نمایند.
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