۴۱۸کیلومترلایروبی رودخانه و انهار منتهی به دریاچه ارومیه انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر رهبردین در برنامه تلویزیونی گفتگوی خبری، با اشاره به لایروبی ۹ رودخانه منتهی به دریاچه ارومیه اظهار داشت: در این راستا تاکنون ۱۲۸ کیلومتر رودخانه و ۲۹۰ کیلومتر انهار منتهی به دریاچه ارومیه و در مجموع ۴۱۸ کیلومتر انهار و رودخانه لایروبی شده است.

وی در خصوص احداث سازه‌های جدید در حوزه سردهنه‌سازی بیان کرد: این اقدامات باعث شد که ۹۹ درصد آب در مواقع بارش باران مدیریت شده و به سمت دریاچه هدایت شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در رابطه با اجرای طرح تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی گفت: به دلیل عدم ساماندهی نیروهای اکیپ گشت و بازرسی در چند سال گذشته دستگاه‌های حفاری غیرمجاز به سهولت در جاده‌های بین روستایی تردد کرده و اقدام به احداث چاه می‌کردند، ولی هم اکنون به علت ساماندهی و حضور مؤثر اکیپهای گشت و بازرسی و همچنین افزایش هزینه جرم، حفاری‌های غیرمجاز کاهش چشمگیری یافته است.

وی در ادامه با اشاره به رهاسازی آب از پشت سدهای حوضه آبریز به سمت دریاچه ارومیه بیان کرد: در زمان‌هایی که نزولات جوی مطلوب بود رهاسازی اتفاق افتاد اما در سال جاری، از فروردین تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، به دلیل کاهش ۵۰ درصدی ذخایر برفی و نزولات آسمانی ورودی سدها نزدیک به ۷۲ درصد کاهش داشته است لذا با توجه به برنامه تعیین شده مدیریت منابع و مصارف سدها با اولویت تأمین آب شرب، رهاسازی از پشت برخی سدها به سمت دریاچه ارومیه با برنامه ریزی انجام گرفت تا برای آب شرب و کشاورزی مردم استان، تهدیدی ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هفت سد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه وجود دارد افزود: ظرفیت این سدها یک میلیارد و ۴۶۵ میلیون مترمربع است و از این سدها، سد شهید کاظمی بوکان و مهاباد از سال ۱۳۵۰ در مدار بهره‌برداری هستند.

وی بیان داشت: ظرفیت این سدها ۹۱۰ میلیون مترمکعب معادل ۶۵ درصد ظرفیت حجم آبی سدها بوده است و اگر این سدها باعث خشکی دریاچه شده باشند نباید در دهه ۷۰ شاهد پیشرفت دریاچه می‌بودیم.