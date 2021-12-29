زمان جدید سه آزمون دندانپزشکی در سال ۱۴۰۱ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین ویرایش تقویم آزمونهای علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ منتشر شد و سه نوبت آزمون گروه دندانپزشکی تغییر کرد.
بر اساس این تغییر زمان برگزاری آزمون ارتقاء دستیاران دندانپزشکی سال ۱۴۰۱، آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی و آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) در سال ۱۴۰۱ تعیین شد.
تعداد ۳۳ آزمون گروه علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ برگزار می شوند.
تقویم آزمونهای علوم پزشکی سال ۱۴۰۱
|ردیف
|آزمون
|تاریخ برگزاری آزمون
|۱
|آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۶)
|۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
|۲
|آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاهها)
|۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
|۳
|آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی
|۵ و ۶ خرداد ۱۴۰۱
|۴
|آزمون کتبی پذیرش دورههای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاهها
|۱۲ خرداد ۱۴۰۱
|۵
|آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره چهاردهم)
|۱۹ خرداد ۱۴۰۱
|۶
|آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D)
|۲ و ۳ تیر ۱۴۰۱
|۷
|آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۷)
|۱۶ تیر ۱۴۰۱
|۸
|آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاههای مجری)
|۲۳ تیر ۱۴۰۱
|۹
|آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی
|۳۰ تیر ۱۴۰۱
|۱۰
|آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی
|۶ مرداد ۱۴۰۱
|۱۱
|آزمون ملی دندانپزشکی (۱)
|۱۳ مرداد ۱۴۰۱
|۱۲
|آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۱)
|۱۳ مرداد ۱۴۰۱
|۱۳
|آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاهها)
|۲۷ مرداد ۱۴۰۱
|۱۴
|آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی
|۲۷ مرداد ۱۴۰۱
|۱۵
|آزمون پیش کارورزی و آزمون علوم پایه پزشکی
|۳ شهریور ۱۴۰۱
|۱۶
|آزمون علوم پایه دندانپزشکی، آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
|۴ شهریور ۱۴۰۱
|۱۷
|آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی دوره ۶۹) و (بورد فوق تخصصی دوره ۳۶)
|۱۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
|۱۸
|آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۸)
|۱۷ شهریور ۱۴۰۱
|۱۹
|آزمون صلاحیت حرفهای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری
|۲۴ شهریور ۱۴۰۱
|۲۰
|مرحله دوم انفرادی آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
|شهریور ۱۴۰۱
|۲۱
|آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۹)
|۵ آبان ۱۴۰۱
|۲۲
|آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاهها)
|۱۰ آذر ۱۴۰۱
|۲۳
|آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی)
|۱۵ آذر ۱۴۰۱
|۲۴
|آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۰)
|۱ دی ۱۴۰۱
|۲۵
|آزمون ملی دندانپزشکی (۲)
|۱۵ دی ۱۴۰۱
|۲۶
|آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۲)
|۱۵ دی ۱۴۰۱
|۲۷
|آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره چهلم)
|۲۹ دی ۱۴۰۱
|۲۸
|آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاهها)
|۱۳ بهمن ۱۴۰۱
|۲۹
|آزمون صلاحیت حرفهای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری
|۲۰ بهمن ۱۴۰۱
|۳۰
|آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۱)
|۲۷ بهمن ۱۴۰۱
|۳۱
|آزمون پذیرش دستیار رشتههای تخصصی بالینی پزشکی (دوره پنجاه)
|۴ اسفند ۱۴۰۱
|۳۲
|آزمون پیش کارورزی و آزمون علوم پایه پزشکی
|۱۱ اسفند ۱۴۰۱
|۳۳
|آزمون علوم پایه دندانپزشکی، آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
|۱۲ اسفند ۱۴۰۱
ویرایش احتمالی تقویم آزمونها از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.
نظر شما