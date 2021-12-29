زمان جدید سه آزمون دندانپزشکی در سال ۱۴۰۱ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین ویرایش تقویم آزمون‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ منتشر شد و سه نوبت آزمون گروه دندانپزشکی تغییر کرد.

بر اساس این تغییر زمان برگزاری آزمون ارتقاء دستیاران دندانپزشکی سال ۱۴۰۱، آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی و آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) در سال ۱۴۰۱ تعیین شد.

تعداد ۳۳ آزمون گروه علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ برگزار می شوند.