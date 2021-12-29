به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا فاطمیان‌پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مجموعه برنامه‌های فرهنگی این سازمان را به مناسبت هفته مقاومت و دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با عنوان «سردار دل‌ها» بیان کرد و گفت: این برنامه‌ها با رویکرد الگوسازی و معرفی مکتب و شخصیت حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک قهرمان ملی به صورت مجازی و حضوری برگزار می‌شود.

فاطمیان‌پور در معرفی تولیدات موسیقی این سازمان گفت: به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی پوئم‌سمفونی «سرباز» توسط ارکستر سمفونیک در روز چهارشنبه هشتم دی ۱۴۰۰ در تالار وحدت اجرا می‌شود. ملودی این اثر توسط آرمان مهربان برای گروه کُر مرکز موسیقی صداوسیما نوشته و اشعار آن توسط علی محمد مودب شاعر معاصر انقلابی سروده شده است. همچنین دو قطعه موسیقی با نام‌های «معرکه» و «میدان‌دارها» با مشارکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب تولید و در فضای مجازی منتشر می‌شود.

وی افزود: ویژه‌برنامه جایزه هنری «سردار دل‌ها» همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی روز سه‌شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰ در فرهنگ‌سرای ارسباران برگزار می‌شود. در این برنامه طی مراسمی هنرمندان و صاحبان اثر شاخص و تأثیرگذار با موضوع حاج قاسم سلیمانی معرفی و با اهدای جوایزی از ایشان تقدیر و تجلیل به عمل می‌آید.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری گفت: مجموعه نمایش میدانی با عنوان «این درد بی‌نهایت» با موضوع شهید حاج قاسم سلیمانی از روز دوازدهم تا چهاردم دی در ایستگاه‌های منتخب مترو و نقاط پر تردد شهر تهران اجرا می‌شود. نمایش «انتخاب»، «نامدار»، «سوء قصد»، «این و آن» و… از جمله نمایش هایی است که در این ایام به اجرا در می آید.

فاطمیان پور به مسابقه کتاب‌خوانی «کتاب ماه» اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه ترویج کتاب و کتابخوانی اصلی‌ترین و زیربنایی‌ترین اقدام فرهنگی است، در همین راستا در دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، مسابقه کتابخوانی از کتاب «مکتب سلیمانی» که به کوشش موسسه جوانان آستان قدس رضوی گردآوری شده است و زندگی نامه خودنوشت سردار با عنوان «از چیزی نمی ترسیدم» برای مخاطبان نوجوان و جوان با موضوع شهید سلیمانی برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین جشنواره کتاب‌سازی با عنوان «قهرمان من» برای کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود. برای شرکت در این جشنواره کودکان یا نوجوان باید یکی از روایت‌ها یا داستان‌های کوتاه از زندگی حاج قاسم را از منابعی که معرفی می‌شود انتخاب کنند و براساس الگو وآموزش‌های ارائه شده یک کتاب با توانمندی خود تولید کنند. در نهایت به کتاب‌های منتخب جوایزی اهدا می‌شود.

فاطمیان‌پور گفت: پویش میدانی «قهرمان من» در ایستگاه‌های مختلفی در سطح شهر راه‌اندازی می‌شود. در این پویش نشان و تصویر شهید سردار سلیمانی و شعار «قهرمان من» و استیکر آن روی شیشه خودروی رانندگان داوطلب و تاکسی های شهری نصب و چاپ می‌شود.

وی گفت: خانه موزه شهید آداک ویژه‌برنامه «پهلوان مقاومت» را با برگزاری مراسم سخنرانی، مداحی و تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم منطقه یک، همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی اجرا می‌کند.

فاطمیان‌پور در پایان به تولید محصولات توسط سازمان فرهنگی هنری اشاره کرد و گفت: کمیک‌موشن «چهل سردار» داستانی دنباله‌دار است که با هدف معرفی و الگوسازی از سرداران اسوه برای نوجوانان تولید و در فضای مجازی منتشر می‌شود. همچنین هر یک از مناطق ۲۲ گانه و فرهنگسراهای خاص اقدام به تولید یک عنوان محصول مجازی با رویکردهای هفته مقاومت و مکتب حاج قاسم کرده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.