به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، مرحله مقدماتی سی‌وپنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران جام «سردار دل‌ها» روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه با اتمام دور برگشت به پایان می‌رسد.

با توجه به گونه جدید بیماری کرونا، مصدومیت بازیکنان و تلاش در حفظ سلامتی بازیکنان و کادر فنی تیم‌ها، بر اساس مصوبه جلسه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ مرحله پلی‌آف لیگ برتر مردان به صورت متمرکز در سالن فدراسیون واقع در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد و تیم‌های اول تا هشتم جدول مرحله مقدماتی سهمیه حضور در این مراحل را به دست می‌آورند.

پس از پایان دیدارهای روز ۲۴ بهمن‌ماه و مشخص شدن تیم‌های اول تا هشتم جدول مقدماتی، قرعه‌کشی برای مشخص شدن روز و ساعت بازی‌های مراحل یک چهارم‌نهایی و نیمه‌نهایی به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال برنامه مرحله پلی‌آف لیگ برتر مردان سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد که از روز سه‌شنبه سوم اسفندماه به صورت دو برد از سه مسابقه آغاز می‌شود.

دور رفت مرحله یک چهارم نهایی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم اسفندماه، دور برگشت روزهای پنج‌شنبه و جمعه پنجم و ششم اسفندماه و در صورت نیاز به مسابقه سوم، روزهای شنبه و یکشنبه، هفتم و هشتم اسفندماه برگزار خواهد شد.

مرحله نیمه‌نهایی در روزهای جمعه ۱۳ اسفند (دور رفت)، یکشنبه ۱۵ اسفند (دور برگشت) و سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه (مسابقه سوم) برگزار خواهد شد.

مرحله نهایی لیگ برتر مردان سال ۱۴۰۰ نیز در روزهای یکشنبه ۲۲ اسفند (رفت)، سه‌شنبه ۲۴ اسفند (برگشت) و پنج‌شنبه ۲۶ اسفندماه (بازی سوم) پیگیری خواهد شد.

با توجه به حساسیت مسابقات پلی‌آف و در راستای جلوگیری از اشتباهات احتمالی و برگزاری مسابقات در کمال دقت و کیفیت، تمامی دیدارهای مرحله پلی‌آف لیگ برتر والیبال مردان و زنان ایران با امکانات ویدئو چک و سیستم اطلاعات والیبال (VIS) برگزار خواهد شد.