به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ملک‌پور پیش از ظهر چهارشنبه در کنفرانس ملی مدیریت گردشگری و خدمات سلامت بین‌الملل که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، با بیان این‌که گردشگری سلامت حوزه‌ای با ظرفیت گسترده است که باید از آن حداکثر استفاده شود، اظهار کرد: برای تحقق این امر، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی باید نهایت همکاری و تعامل را داشته باشند.

وی با بیان این‌که باید نرم‌افزار ویژه جذب و پذیرش ورود و خروج، هتلینگ و درمان گردشگر سلامت در کشور ایجاد شود، ادامه داد: به دنبال ایجاد رضایت‌مندی حداکثری در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به گردشگران ایرانی و غیرایرانی حوزه سلامت هستیم.

مدیرکل اداره نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این‌که وضعیت خوبی در گردشگری سلامت نداریم، خاطرنشان کرد: بیشترین موارد خدمات‌گیرنده در زمینه گردشگری سلامت در حوزه زنان و زایمان است زیرا ایران در این تخصص در سطح دنیا از جایگاه خوبی برخوردار است.

وی با بیان این‌که توجه به برخی موضوعات و ظرفیت‌ها می‌تواند به رونق‌بخشی گردشگری سلامت کشور کمک کند، گفت: توانایی کشور در حوزه زنان و زایمان سبب شده میل و رغبت گردشگران سلامت برای انجام زایمان‌هایشان در ایران بالا باشد.

ملک‌پور افزود: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رتبه چهارم کشور در حوزه جذب گردشگر سلامت در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار دارد.

وی، امنیت بالا، جاذبه‌های گردشگری متنوع، ارائه خدمات گردشگری با پایین‌ترین نرخ ارزی در دنیا، داشتن پزشکان نخبه و فعالیت مراکز درمانی خوب در کشور را نقاط قوت گردشگری سلامت جمهوری اسلامی برشمرد و یادآور شد: در موضوعاتی همچون بازاریابی، آگاهی کشورهای هدف از امکانات، هم‌گرایی، روابط برون سازمانی، حضور در رویدادهای بین‌المللی، زیرساخت‌های الکترونیکی جامع و مناسب گردشگری سلامت، تعریف درست برای افزایش جذب اعتبارات از طریق گردشگران سلامت، نظارت، برخورد با دلالان حوزه سلامت، آموزش درست و به‌روز و داشتن نظام مشترک و یکنواخت قیمت‌گذاری، نقاط ضعف کشور در حوزه گردشگری سلامت است.

مدیرکل اداره نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این‌که بیمارستان‌ها باید با تبلیغ درست، تسهیل‌گر جذب گردشگر سلامت باشند، ابراز کرد: در حد توان مسیرهای پیشرفت و توسعه در همه عرصه‌ها از جمله گردشگری سلامت را فراهم می‌کنیم.

وی اضافه کرد: در رأس همه خطوط قرمز عرصه گردشگری سلامت، حفظ آبروی نظام سلامت کشور است تا در مسیر بالندگی این عرصه بیش از پیش تلاش شود.