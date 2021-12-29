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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۶:۲۹

هفته دوازدهم لیگ برتر؛

توقف نساجی برابر نفت مسجد سلیمان/ ششمین تساوی تیم الهامی

توقف نساجی برابر نفت مسجد سلیمان/ ششمین تساوی تیم الهامی

تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته دوازدهم لیگ برتر برابر نفت مسجد سلیمان متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۴:۳۰ امروز چهارشنبه و با دیدار نساجی مازندران و نفت مسجد سلیمان آغاز شد که این بازی در نهایت با نتیجه تساوی یک - یک خاتمه یافت.

در این مسابقه که نساجی میزبانش بود و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد، هاتف نادری (۸۱) برای نفت و مسعود شجاعی (۸۵- پنالتی) برای نساجی گلزنی کردند.

نساجی با سرمربیگری ساکت الهامی با این تساوی، ششمین تساوی این فصل خود را کسب کرد و ۱۵ امتیازی شد.

تیم نفت هم با هدایت فراز کمالوند با تساوی امروز ۱۱ امتیازی شد.

کد مطلب 5387365

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