توقف نساجی برابر نفت مسجد سلیمان/ ششمین تساوی تیم الهامی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۴:۳۰ امروز چهارشنبه و با دیدار نساجی مازندران و نفت مسجد سلیمان آغاز شد که این بازی در نهایت با نتیجه تساوی یک - یک خاتمه یافت.

در این مسابقه که نساجی میزبانش بود و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد، هاتف نادری (۸۱) برای نفت و مسعود شجاعی (۸۵- پنالتی) برای نساجی گلزنی کردند.

نساجی با سرمربیگری ساکت الهامی با این تساوی، ششمین تساوی این فصل خود را کسب کرد و ۱۵ امتیازی شد.

تیم نفت هم با هدایت فراز کمالوند با تساوی امروز ۱۱ امتیازی شد.