پرسپولیس برنده بازی بزرگ با سپاهان/ سرخپوشان سایه استقلال شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه امام خمینی اراک به مصاف همدیگر رفتند که این دیدار با تک گل پرسپولیس به پایان رسید. کمال کامیابی نیا (۳۳) برای پرسپولیس گلزنی کرد.

این دیدار با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در زمین بی طرف استان ثالث برگزار شد تا بتوانند از حاشیه‌های آن کاسته و دو تیم برای برگزاری دیداری تماشایی رقابت کنند.

دو تیم در ۱۰ دقیقه ابتدایی سعی داشتند با ارائه بازی سرعتی زودتر به دروازه برسند. همین امر به هافبک‌های سرعتی سپاهان کمک کرد تا با ارسال‌های عمقی مدافعان خود بتوانند از جناحین نفوذ کرده و آنها نیز با سانترهای کوتاه و بلند برای محمدرضا خلعتبری موقعیت گلزنی ایجاد کنند.

این تاکتیک با موقعیت گلزنی محمدرضا خلعتبری مهاجم سپاهان در دقیقه ۱۱ همراه بود اما مهاجم باتجربه این تیم نتوانست ضربه نهایی را به گل تبدیل کند.

بازیکنان پرسپولیس بعد از فشار حریف خود سعی کردند بیشتر توپ را در اختیار بگیرند و با گردش آن بتوانند از سرعت بازی کاسته و پاس‌های سالم ارسال کنند.

رفت و برگشت توپ در دقایق بعدی باز هم باعث شد تا شاگردان محرم نویدکیا در تیم سپاهان بازی سرعتی را در زمین مسابقه پیاده کنند. تاکتیکی که خیلی خوب پاسخ داد و این تیم جدی‌ترین موقعیت خود را در دقیقه ۲۴ روی سانتر محمدرضا خلعتبری که به سروش رفیعی رسید ایجاد کند اما ضربه سر هافبک زردپوشان با اختلاف اندک از بالای دروازه لک به بیرون رفت تا باز هم این تیم از رسیدن به گل باز بماند.

با وجود اینکه بازیکنان سپاهان در اکثر دقایق میدان روی بازی تسلط داشتند پرسپولیس بود که توانست روی دریبل‌های وحید امیری در میانه میدان و ارسال او به علی شجاعی صاحب موقعیت گلزنی شود. شجاعی در ادامه توانست سانتر بدون نقصی روی دروازه سپاهان انجام دهد تا کمال کامیابی نیا بازگشت خود به ترکیب اصلی را با گلزنی در دقیقه ۳۳ جشن بگیرد.

در ادامه سپاهانی‌ها باز هم حملات همه جانبه ای انجام دادند اما نتوانستند به گل برسند تا نیمه اول با تک گل سرخپوشان به اتمام برسد.

سرعت بالای بازی در نیمه اول با خطاهای فردی بازیکنان هر دو تیم همراه بود تا وحید کاظمی چاره‌ای جز نشان دادن اخطار به پنج بازیکن دو تیم در ۴۵ دقیقه ابتدایی نداشته باشد.

فرشاد احمدزاده (۱۹) سروش رفیعی (۴۱) گئورگی ولسیانی (۳+۴۵) از سپاهان به همراه علی نعمتی (۴۲) و میلاد سرلک (۲+۴۵) از پرسپولیس کارت زرد گرفتند.

همچنین امید عالیشاه بازیکن پرسپولیس در دقیقه ۴۵ این مسابقه مصدوم شد و جای خود را به مهدی ترابی داد.

نیمه دوم با تغییر تاکتیک سپاهان همراه بود. نویدکیا با ورود سجاد شهباززاده و شهریار مغانلو استراتژی زردپوشان را با دو مهاجم در نیمه دوم تعیین کرد. این دو بازیکن جای محمدرضا خلعتبری و سید محمدرضا حسینی از ابتدای نیمه دوم وارد زمین شدند.

شیوه بازی متفاوت سپاهان در نیمه دوم باعث شد تا این تیم برای جبران نتیجه تمام فضای زمین را در اختیار بگیرد و موقعیت‌های زیادی را روی دروازه حریف تهرانی ایجاد کند.

هافبک‌های سپاهان برای اینکه مهاجمان بلندقامت این تیم بتوانند با ضربات سر تهدید جدی روی دروازه پرسپولیس ایجاد کنند سعی کردند با نفود از جناحین موقعیت ایجاد کنند. مهم‌ترین تلاش آنها برای جبران گل خورده در دقیقه ۶۴ با شوت سرکش فرشاد احمدزاده همراه بود که با دفع ناقص حامد لک در حال عبور از خط دروازه سرخپوشان بود که سیدجلال آن را از روی خط دروازه خارج کرد و آن را به کرنر فرستاد.

در ادامه ارسال کرنر سروش رفیعی روی دروازه سپاهان با ضربه سر شهباززاده همراه بود که با اختلاف اندک از کنار دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.

یحیی گل محمدی برای اینکه دفاع پرسپولیس را مستحکم‌تر کند فرشاد فرجی را در دقیقه ۶۶ به جای مهدی شیری وارد زمین کرد تا مانع از نفوذهای امید نورافکن شود.

بازیکنان پرسپولیس برای اینکه سرعت را از بازی سپاهان بگیرند سعی بر حفظ توپ در میانه میدان داشتند اما تعداد مهاجمان زیاد سپاهان و فشار آنها برای گرفتن توپ مانع از عملکرد قابل قبول سرخ‌ها در اجرای این تاکتیک شد.

سیامک نعمتی در دقیقه ۷۷ برای اینکه جریان بازی را متوقف کند در پخش اوت دستی پرسپولیس تعلل کرد که همین موضوع باعث شد با اخطار وحید کاظمی روبرو شود تا سرخ‌ها اخطاری غیر فنی دیگری را بگیرند.

در ادامه نویدکیا در دقایق پایانی تغییراتی را ایجاد کرد تا به گل برسند اما تلاش آنها راه به جایی نبرد تا سه امتیاز حساس به پرسپولیس برسد و این تیم با ۲۵ امتیاز سایه به سایه استقلال قرار بگیرد. سپاهان نیز با ۲۲ امتیاز و در رتبه سوم باقی ماند.