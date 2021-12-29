به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه امام خمینی اراک به مصاف همدیگر رفتند که نیمه نخست با تک گل پرسپولیس به پایان رسید. کمال کامیابی نیا (۳۳) برای پرسپولیس گلزنی کرد.

این دیدار با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در زمین بی طرف استان ثالث برگزار شد تا بتوانند از حاشیه‌های آن کاسته و دو تیم برای برگزاری دیداری تماشایی رقابت کنند.

دو تیم در ۱۰ دقیقه ابتدایی سعی داشتند با ارائه بازی سرعتی زودتر به دروازه برسند. همین امر به هافبک‌های سرعتی سپاهان کمک کرد تا با ارسال‌های عمقی مدافعان خود بتوانند از جناحین نفوذ کرده و آنها نیز با سانترهای کوتاه و بلند برای محمدرضا خلعتبری موقعیت گلزنی ایجاد کنند.

این تاکتیک با موقعیت گلزنی محمدرضا خلعتبری مهاجم سپاهان در دقیقه ۱۱ همراه بود اما مهاجم باتجربه این تیم نتوانست ضربه نهایی را به گل تبدیل کند.

بازیکنان پرسپولیس بعد از فشار حریف خود سعی کردند بیشتر توپ را در اختیار بگیرند و با گردش آن بتوانند از سرعت بازی کاسته و پاس‌های سالم ارسال کنند.

رفت و برگشت توپ در دقایق بعدی باز هم باعث شد تا شاگردان محرم نویدکیا در تیم سپاهان بازی سرعتی را در زمین مسابقه پیاده کنند. تاکتیکی که خیلی خوب پاسخ داد و این تیم جدی‌ترین موقعیت خود را در دقیقه ۲۴ روی سانتر محمدرضا خلعتبری که به سروش رفیعی رسید ایجاد کند اما ضربه سر هافبک زردپوشان با اختلاف اندک از بالای دروازه لک به بیرون رفت تا باز هم این تیم از رسیدن به گل باز بماند.

با وجود اینکه بازیکنان سپاهان در اکثر دقایق میدان روی بازی تسلط داشتند پرسپولیس بود که توانست روی دریبل‌های وحید امیری در میانه میدان و ارسال او به علی شجاعی صاحب موقعیت گلزنی شود. شجاعی در ادامه توانست سانتر بدون نقصی روی دروازه سپاهان انجام دهد تا کمال کامیابی نیا بازگشت خود به ترکیب اصلی را با گلزنی در دقیقه ۳۳ جشن بگیرد.

در ادامه سپاهانی‌ها باز هم حملات همه جانبه ای انجام دادند اما نتوانستند به گل برسند تا نیمه اول با تک گل سرخپوشان به اتمام برسد.

امید عالیشاه بازیکن پرسپولیس در دقیقه ۴۵ این مسابقه مصدوم شد و جای خود را به مهدی ترابی داد.