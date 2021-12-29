نخستین باخت آلومینیوم رقم خورد/ کار بزرگ نفت به نفع بالای جدول

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از بازی‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال تیم‌های صنعت نفت و آلومینیوم اراک در شهر آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۱ به سود صنعت نفت به پایان رسید.

در این مسابقه که از ساعت ۱۷ آغاز شد، محمد طیبی (۳۲)، محمدرضا غبیشاوی (۶۶) و حسن بیت سعید (۳+۹۰) برای صنعت نفت و اسماعیل شریفات (۵۷) برای آلومینیوم گلزنی کردند.

به این ترتیب، آلومینیوم اراک نخستین باخت این فصل خود را تجربه کرد و علیرضا منصوریان سرمربی صنعت نفت کاری را انجام داد که در این فصل هیچ مربی دیگری قادر به انجامش نبود. علاوه بر این، آلومینیوم در ۱۱ هفته تنها دو گل دریافت کرده بود که در این بازی به تنهایی سه بار دروازه اش باز شد.

با این نتیجه، آلومینیوم ۲۱ امتیازی و در رده چهارم جدول باقی ماند تا فاصله اش با سه تیم بالا یعنی استقلال، پرسپولیس و سپاهان حفظ شود.

صنعت نفت هم با این برد ۱۳ امتیازی شد و با صعود سه پله ای در رده دوازدهم جدول جای گرفت.