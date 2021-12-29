استفاده از ماسک در عربستان و قطر الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، وزارت کشور عربستان از الزامی بودن استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در اماکن بسته و باز از فردا پنجشنبه خبر داد.

در بیانیه وزارت کشور عربستان آمده است، از فردا پنجشنبه افرادی که شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت نکنند، طبق قانون مجازات خواهند شد.

در این بیانیه همچنین از شهروندان خواسته شده است تا سریعاً واکسن ضد کرونا را دریافت کرده یا دوزهای دوم و یادآور را تزریق کنند.

فاصله گذاری اجتماعی در مسجد الحرام و مسجد نبوی از ساعت هفت صباح فردا پنجشنبه برقرار خواهد شد و پروتکل های بهداشتی به شدت اعمال خواهد شد.

همچنین در قطر هم مجدداً زدن ماسک الزامی شد و باید در مکان بسته و باز، ماسک مورد استفاده قرار گیرد. این مشمول افرادی که در فضای باز ورزش می کنند، نمی شود.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که سویه جدید کرونا موسوم به اومیکرون به سرعت در کشورهای جهان در حال شیوع است.

پیش از این کسانی که دو دوز واکسن تزریق کرده بودند برخی فعالیت‌ها را می‌توانستند انجام دهند اما با ظهور اومیکرون، تدابیر لغو شده دوباره اعمال شده است.