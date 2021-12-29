به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه در مورد ویروس کرونا هشدار داد که سونامی سویه‌های اومیکرون و دلتا می‌توانند سیستم‌های درمانی را تا مرز فروپاشی ببرند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: من عمیقاً نگران هستم که گسترش سویه اومیکرون باعث سونامی موارد ابتلاهای روزانه شود. این موضوع فشار زیادی بر سیستم‌های درمانی در جهان وارد می‌کند و آن‌ها را به مرز فروپاشی می‌کشاند.

وی هم چنین هشدار داد که دو جهش دلتا و اومیکرون تهدیدهای همزمانی هستند که تعداد عفونت‌های جدید را افزایش می‌دهند و منجر به افزایش شدید بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر خواهد شد.

رئیس این سازمان بین المللی تاکید کرد که با طولانی شدن این بیماری، این احتمال وجود دارد که سویه‌های جدید در تقابل با راهکارهای ما قرار گیرند و در برابر واکسن‌های فعلی یا ابتلاهای گذشته کاملاً مقاوم شوند.

سازمان بهداشت جهانی امیدوار بود که ۴۰ درصد از جمعیت جهان تا پایان سال و ۷۰ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۲ واکسینه شوند، اما گبریسوس توضیح داد که ۹۲ کشور از ۱۹۴ کشور عضو این سازمان تا پایان سال میلادی به ۴۰ درصد نخواهند رسید که علت این مسئله محدودیت و تأخیر ارسال واکسن به کشورهای کم درآمد است.