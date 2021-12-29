شهدای مدافع حرم با الگوبرداری از فرهنگ دفاع مقدس به شهادت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد ذوالقدر عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت نهم دی که با حضور سردار علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران در مصلی بزرگ باقرشهر برگزار شد اظهار داشت: شهیدان در زمره کسانی هستند در سلسله انبیا و اولیا قرار گرفته اند و از هم درس آموخته اند.

ذوالقدر با بیان اینکه رزمندگان دفاع مقدس با فرهنگ عاشورایی و دعای ندبه و کمیل زندگی کردند و شهید شده اند گفت: شهیدان مدافع حرم نیز با الگوبرداری از فرهنگ دفاع مقدس و با بصیرت و آگاهی و ایمان به خدا و دفاع از حق و امید به ظهور و بر پایه عدالت به شهادت رسیده اند و برای آنان فرقی نمی‌کرد که شهدا ایرانی هستند یا فاطمیون و زینبیون و حیدریون آنان همه را در یک راستا سرباز پیامبر می‌دیدند.

وی افزود: به فرموده مقام معظم رهبری «پاسداشت شهدا کمتر از اجر خود شهید نیست» و بهترین افراد از متدینین و خانواده شهدا در این مراسم حاضر شده اند.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با اشاره به اینکه در تاریخ مالک اشتر را خوانده ایم بیان داشت: امروز در کشور سردار فدوی را داریم که سمبل ستیز و مبارزه با استکبار است را داریم.

ذوالقدر با تاکید بر اینکه همه ملت ایران با هم سختی‌های ۴۲ ساله را پشت سر گذاشته اند گفت: دشمن از این اتحاد و نماز و قرآن می ترسد و باید فرزندانمان را قرآنی و دینی تربیت کنیم چرا که با نور قرآن می‌توانیم بر همه دشمنان فائق آئیم.