به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور بعد از ظهر امروز چهارشنبه با حضور در محل نمایشگاه دائمی بوستان گفتگو از بخش‌های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد و با توضیحات مسئولان و دست‌اندرکاران غرفه‌های مختلف در جریان جزئیات توانمندی‌های علمی جهاددانشگاهی کشور قرار گرفت.

نمایشگاه بزرگ توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی ۱۴۰۰ از پنجم تا نهم دی‌ماه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و به صورت محدود و تخصصی در مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار شده است.

جهاد دانشگاهی با تکیه بر دانش و توان متخصصان جوان کشور توانسته است بسیاری از قطعات پیشرفته مورد نیاز در صنعت نفت و گاز، حمل و نقل، مخابرات و برق را داخلی‌سازی کند. بخش پزشکی، علوم و صنایع دریایی نیز از دیگر بخش‌های جذاب این نمایشگاه است.