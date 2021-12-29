به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش یزدانی پس از پیروزی یک بر صفر استقلال برابر فولاد خوزستان گفت: بازی خیلی خوبی انجام دادیم و توانستیم یک برد خیلی حساس را به دست بیاوریم و همچنان صدرنشین لیگ برتر باقی بمانیم.

وی گفت: فولاد هم حریف سرسختی بود. آنها جنگنده ظاهر شدند و این موضوع بر جذابیت های بازی افزود.

یزدانی در مورد درگیری هایی که با مهران موسوی داشت خاطرنشان کرد: ایشان را نمی شناسنم! ما باید برای موفقیت تیم‌مان بجنگیم.

مدافع تیم استقلال در پاسخ به این سوال که گابریل پین چقدر در عملکرد خط دفاع و گل نخوردن شما تاثیر داشته است، افزود: او یک مربی کاربلد بوده و کمک زیادی به ما کرده است. این مربی همراه با دیگر اعضای کادر فنی نقش پررنگی در پیروزی های تیم دارد. ما تلاش می کنیم روند گل نخوردن مان را در بازی های آینده ادامه دهیم.

وی در واکنش به صحبت برخی خبرنگاران که نسبت به حضور دوباره اش در تیم ملی ابراز امیدواری کردند، گفت: حضور در تیم ملی بستگی به سلیقه سرمربی دارد، من تمام تلاشم را می کنم تا بتوانیم به تیم ملی دعوت شوم اما در نهایت این سرمربی است که باید تصمیم بگیرد.

مدافع تیم استقلا ل در پایان خاطرنشان کرد: بازی با فولاد برای ما تمام شده است و از فردا باید خود را آماده دیدار بعدی کنیم تا بتوانیم در آن بازی هم پیروز میدان باشیم.