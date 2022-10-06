مهاجم استقلال بر سر دو راهی تصمیم مهم/ دوری طولانی مدت از فوتبال!

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان رمضانی مهاجم نوک تیم استقلال که در هفته‌های اخیر به دلیل مصدومیت امکان همراهی این تیم را نداشت، همچنان یکی از غایبان در تمرینات گروهی آبی پوشان است.

رمضانی که به دلیل درد کمر امکان همراهی کردن آبی پوشان را در هفته‌های اخیر از دست داده، ممکن است با دوری بلند مدت از جمع آبی پوشان مواجه شود.

در این خصوص گفته می‌شود ممکن است رمضانی برای رهایی از درد کمر ناچار به جراحی شود که در این صورت دوره دوری او از میدان طولانی‌تر از آن چیزی خواهد شد که گفته می‌شد.

مهاجم آبی پوشان در روزهای پیش رو باید تصمیم مهمی را با مشورت پزشکان در این خصوص بگیرد و در صورتی که وی تصمیم به انجام عمل جراحی بگیرد، ناچارا مدتی نسبتاً طولانی را قادر به همراهی کردن تیمش نخواهد بود.