نقطه قوت استقلال را کور کردیم/ کمک داور گل را از ما گرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام در نشست خبری پس از باخت یک بر صفر فولاد خوزستان مقابل استقلال تهران گفت: بازی خوبی بود. آنالیز خوبی از حریف داشتیم. می دانستیم روی بازی مستقیم و ضربات ایستگاهی برنامه دارند که این را کنترل کردیم. بازی برابری بود و موقعیتی به استقلال ندادیم.

وی افزود: توانستیم نقطه قوت استقلال را کور کردیم تا به موقعیت نرسند. اشتباه فاحش کمک داور باعث شد آفساید اشتباه اعلام شود و موقعیت تک به تک از دست برود. بعد از گل هم در صحنه اخراج توپ دست دروازه بان ما بود. هم عکس و تصویر را دیدم که آفساید نبود. در نیمه دوم هم بازی را در دست داشتیم اما روی یک گل که در فوتبال ایران کم اتفاق می افتد دروازه ما باز شد.

سرمربی فولاد تاکید کرد: کمک داور در صحنه آفساید اشتباه کرد و یک گل و سه امتیاز را از ما گرفت. این بازی با یک گل اختلاف بیشتر تمام نمی شد. موقعیتی به استقلال ندادیم و دروازه بان ما توپی نگرفت. یکی دو جا ایراداتی داشتیم ولی استقلال را کنترل کردیم. به بچه هایم تبریک می گویم. مردانه جنگیدند. دو سال است با یک تیم مشخص بازی می کنیم و بازی با تیم پرمهره ای چون استقلال سخت است. برای نیم فصل و تقویت تیم برنامه داریم.

نکونام درباره اینکه بازیکنان فولاد در پاس ها و ضربات آخر مشکل داشتند، با کنایه به خبرنگاران گفت: فنی با بازیکنانم صحبت می کنم!