دعوت نماینده ولی فقیه و استاندار گیلان برای حضور در اجتماع ۹ دی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان گیلان و اسدالله عباسی استاندار این استان پیام مشترکی به مناسب حماسه ۸ و ۹ دی ماه صادر کردند.

در متن این پیام آمده است:

هشتم و نهم دی ماه هر سال یادآور حرکت پیشتازانه و احساس تکلیف مردم بصیر گیلان در براندازی بساط فتنه و فتنه‌گران در سال ۱۳۸۸ است که با دریافت مدال پرافتخار بصیرت از رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، برگ زرین دیگری بر افتخارات ولایتمداران این دیار افزودند.

گیلانیان آگاه و همیشه در صحنه ثابت کرده‌اند که در همه ادوار همچون استعمارستیزی دوران انقلاب مشروطه، استکبارستیزی دوران انقلاب ۵۷ و شکل‌گیری جمهوری اسلامی، دوران دفاع مقدس، دفاع از حرمین شریفین و نیز برچیدن فتنه سال ۸۸ جز طلایه‌داران بوده‌اند و نقش برجسته ای از خود نشان دادند.

در شرایطی که معاندان این مرز و بوم با وارونه نشان دادن واقعیت‌ها و پنهان کردن دستاوردها، امید مردم به آینده نظام را هدف گرفته اند؛ خواص جامعه باید با هوشیاری کامل بدانند که فتنه فقط محدود به یک دوره و توسط یک جریان نیست بلکه دشمنان این مردم برای رسیدن به اهداف خود در هر برهه‌ای می‌کوشند تا در مسیر پیشرفت ایران اسلامی سنگ‌اندازی کنند.

معتقدیم که بازخوانی و روشنگری فتنه‌های زنجیره‌ای علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر به‌ویژه فتنه ۸۸، خواهد توانست زمینه هرگونه فرصت‌سازی برای تولید فتنه‌ها و هزینه‌های جدید علیه ملت و مملکت اسلامی را مسدود و بیداری ایرانیان فهیم در استفاده از فرصت‌های نوین برای پویایی هرچه بیشتر را فراهم سازد.

اینجانبان با تبریک روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و قدردانی از حماسه سازان حرکت هشتم دی در گیلان و گرامیداشت یاد و خاطره سردار دل‌ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، معتقدم حفظ وحدت و انسجام، پیام اصلی و ماندگار یوم الله نهم دی و جز تأکیدات رهبر معظم انقلاب است و باید بیشتر در جهت گسترش همدلی و همراهی گام برداریم و از همه مردم شریف و آگاه استان دعوت می‌کنیم تا در اجتماع بزرگداشت روز بصیرت و روز میثاق امت با ولایت که صبح پنجشنبه ۹ دی ماه در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری رشت) برگزار می‌شود، حضوری پرشور یابند.