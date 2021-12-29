۲ هزار میلیارد تومان برای تکمیل سد نرماب نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون از هفت میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب حجم خاکبرداری بدنه اصلی تاکنون ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: بیش از ۹۰ درصد تأسیسات هیدرومکانیکال خریداری و اغلب آنها نصب شده و سیستم انحراف و تخلیه سد متشکل از دو تونل به طول ۲۷۵ متر و سد انحرافی چهل چای هم به اتمام رسیده است.

وی افزود: جابه‌جایی اهالی روستای جنگلده پایین انجام و ۶۳ واحد مسکونی جدید برای آنها ساخته شده است و کار انتقال روستای جنگلده بالا به سایت جدید نیز در دست اقدام بوده و حدود ۳۵ درصد پیشرفت دارد.

حسینی بیان کرد: تاکنون ۹۹۰ میلیارد تومان برای این سد هزینه شده و دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای ادامه و به بهره برداری رساندن نیاز است که بخش زیادی از آن برای خرید اراضی داخل مخزن سد و استملاک و جابجایی روستاهای داخل مخزن نیاز است.

وی تصریح کرد: بخشی از اراضی خریداری شده کشاورزی است بخشی هم عرصه و اعیان هست. روال معمول، قیمت گذاری و خرید زمین است. ولی ترجیح دادیم بجای خرید زمین برای مردم، روستاها را جابجا و برای مردم خانه و روستای جدید ساخته و در اختیار ایشان قرار دهیم.

حسینی افزود: برای اراضی کشاورزی که زیر آب می رود، در حال رایزنی هستیم تا از نهادهایی که قطعات بزرگ زمین در حوالی سد دارند زمین خریداری کنیم و به صورت معوض در اختیار کشاورزان قرار دهیم که هم شغل آنها حفظ شود و هم انسجام آنها محفوظ بماند.

وی گفت: در خصوص بقیه اراضی بر حسب مقررات و با نظر کارشناسی نماینده ای از دولت و نماینده مالک و نماینده ای از دادگستری قیمت گذاری می شود و سعی ما این است که رضایت مردم در منطقه جلب شده و آسیب نبینند.

گفتنی است، سد نرماب از نوع خاکی همگن بوده و ارتفاع آن از بستر ۶۰ متر است. طول تاج این سد ۸۰۸ متر بوده و حجم مخزن این سد ۱۲۵ میلیون مترمکعب است که حجم آب قابل تنظیم آن ۲۰۴ میلیون مترمکعب خواهد بود.

این سد علاوه بر تنظیم و کنترل سیلاب رودخانه‌های خرمالو، چهل چای و نرماب؛ آب شرب حدود ۵۵۰ هزار نفر، بخشی از آب مورد نیاز صنایع شمال استان و هزاران هکتار از اراضی کشاورزی پایین دست را تأمین می‌کند.