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۸ دی ۱۴۰۰، ۲۲:۵۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد:

پای اُمیکرون به یزد باز شد/ ۳ نفر مبتلا شدند

پای اُمیکرون به یزد باز شد/ ۳ نفر مبتلا شدند

یزد- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد از ابتلای سه مورد قطعی به سویه جدید کرونا امیکرون خبر داد.

ابراهیم سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارسال سه مورد مشکوک به سویه جدید کرونا اظهار داشت: متأسفانه امروز قطعیت امیکرون بودن این سه مورد تأیید شد و یزد نیز به جمع استان‌هایی که سویه جدید کرونا در آن وجود دارد اضافه شد.

وی با اشاره به شناسایی اُمیکرون در استان یزد ادامه داد: با توجه به سرعت بالای انتشار این ویروس، احتمالاً افراد بسیار بیشتری آلوده به این ویروس در استان وجود دارند.

سلمانی به تکمیل چرخه واکسیناسیون با تزریق دوز سوم تاکید کرد و افزود: افرادی که تاکنون برای تزریق واکسن مراجعه نکرده اند حتماً بایستی نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند و آن‌هایی که فقط دوز اول را دریافت کرده اند نسبت تزریق دوز دوم و کسانی هم که هر دو دوز را دریافت کرده اند، هرچه سریع‌تر برای تزریق دوز سوم مراجعه کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: با توجه به شناسایی امیکرون در استان مردم باید علاوه بر دریافت واکسن، رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و تا حد امکان با توجه به سرعت بالای سرایت این ویروس در فضاهای باز از یک ماسک و در فضاهای سربسته بدون تهویه از دو ماسک استفاده کنند.

کد مطلب 5387616

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