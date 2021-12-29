پای اُمیکرون به یزد باز شد/ ۳ نفر مبتلا شدند

ابراهیم سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارسال سه مورد مشکوک به سویه جدید کرونا اظهار داشت: متأسفانه امروز قطعیت امیکرون بودن این سه مورد تأیید شد و یزد نیز به جمع استان‌هایی که سویه جدید کرونا در آن وجود دارد اضافه شد.

وی با اشاره به شناسایی اُمیکرون در استان یزد ادامه داد: با توجه به سرعت بالای انتشار این ویروس، احتمالاً افراد بسیار بیشتری آلوده به این ویروس در استان وجود دارند.

سلمانی به تکمیل چرخه واکسیناسیون با تزریق دوز سوم تاکید کرد و افزود: افرادی که تاکنون برای تزریق واکسن مراجعه نکرده اند حتماً بایستی نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند و آن‌هایی که فقط دوز اول را دریافت کرده اند نسبت تزریق دوز دوم و کسانی هم که هر دو دوز را دریافت کرده اند، هرچه سریع‌تر برای تزریق دوز سوم مراجعه کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: با توجه به شناسایی امیکرون در استان مردم باید علاوه بر دریافت واکسن، رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و تا حد امکان با توجه به سرعت بالای سرایت این ویروس در فضاهای باز از یک ماسک و در فضاهای سربسته بدون تهویه از دو ماسک استفاده کنند.