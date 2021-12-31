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۱۰ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۲۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان:

بازخوانی فتنه ها برای عبرت گیری ضروری است

بازخوانی فتنه ها برای عبرت گیری ضروری است

همدان_مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان گفت: بازخوانی فتنه‌ها در طول تاریخ برای عبرت گیری و در راستای حرکتهای رو به جلو انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد هادی نظیری در جمع مردم شهر کرفس در شهرستان درگزین اظهار کرد: مهم این است که بعد از غربالگری، خالصین با امام و خیمه ولایت بمانند و این حکمت فتنه است.

وی با بیان اینکه فتنه‌ها از حکمت‌های الهی هستند، ادامه داد: زیرا در کوران فتنه انسان‌های مجاهد شناخته می‌شوند و این شناخت به ادامه مسیر انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف کمک قابل توجهی می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان با اشاره به اینکه در خصوص فتنه ۸۸ یک سوال از خود در خصوص نقش هدایتگری رهبر انقلاب سوال کنید ادامه داد: نقش مدیریتی رهبر انقلاب اسلامی در فتنه ۸۸ بسیار دقیق و زیبا است.

وی ادامه داد: مدیریت رهبر انقلاب طوری بود که خود مردم وارد شدند و فتنه را متوقف کردند، در واقع رهبر انقلاب با درایت و هدایت کم نظیر قطار فتنه ۸۸ را متوقف کردند و مردم را به هوشیاری و بلوغ رساندند.

کد مطلب 5388406

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