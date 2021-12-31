نورالدین فرزادی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم شهرستان سرپل‌ذهاب از کیفیت پایین نان گلایه مند هستند و حقوق مردم باید در این زمینه رعایت شود.

وی افزود: رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی، برخورد مناسب با مردم، رعایت پوشش مناسب کارگران و کارکنان در نانوایی‌ها، رعایت بهداشت در محیط و اطراف نانوایی و رعایت حقوق مشتریان و اخلاق مناسب، عدالت در توزیع نان و تکریم ارباب رجوع از خواسته‌های مهم از نانوایی‌های شهرستان سرپل‌ذهاب است که انتظار می‌رود توسط این قشر رعایت شود.

فرماندار سرپل ذهاب تصریح کرد: بازرسی از نانوایی‌ها به صورت محسوس و نامحسوس به منظور کنترل توزیع و مصرف، رعایت ساعت کار، بهداشت، وزن نان، کیفیت پخت، رعایت قیمت نان از جمله وظایفی است که توسط بازرسان به صورت گروهی رصد خواهد شد و هفتگی گزارش آن به فرمانداری ارسال می‌شود.

فرزادی‌پور با اشاره به تعداد بالای نانوایی‌ها در شهرستان سرپل‌ذهاب، گفت: اگر نانوایی‌ها به تخلفات خود از جمله رعایت نکردن بهداشت، کم بودن وزنه چانه نان و کیفیت پایین نان اقداماتی ادامه دهند آن نانوایی را پلمپ و سلب امتیاز خواهیم کرد.