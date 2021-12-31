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۱۰ دی ۱۴۰۰، ۱۳:۴۰

امام جمعه موقت اصفهان:

نباید از نی و آلات موسیقی در باغ رضوان استفاده شود

نباید از نی و آلات موسیقی در باغ رضوان استفاده شود

اصفهان – امام جمعه موقت اصفهان گفت: نباید از آلات موسیقی برای تشییع پیکر فوت شدگان در باغ رضوان استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مجتبی میردامادی در خطبه‌های عبادی – سیاسی این هفته نماز جمعه اصفهان با بیان اینکه همه دستورات اسلام حساب شده و روی مصلحت زندگی بشر است، اظهار داشت: با انجام دستورات الهی به تقوا می‌رسیم.

وی با اشاره به حماسه ۹ دی ماه ابراز داشت: ۱۰ سال دشمن برنامه‌ریزی کرده بود، وابسته‌های به غرب جنایتکار روی این زمینه سرمایه گذاری فکری و دلاری کرده بودند و مطمئن بودند که فاتحه انقلاب خوانده خواهد شد.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه سال ۸۸ فاسدان به عکس امام خمینی (ره)، قانون اساسی و از همه بدتر به مجلس و نام امام حسین (ع) جسارت کردند و خودشان را کاملاً پیروز این مبارزه می‌دانستند، گفت: آنها غافل از آن بودند که حزب‌الله و ولایت زنده است و یک اشاره رهبری آنها را با خاک یکسان کرد.

ما تنها ملتی هستیم که به صورت قهرمانانه در برابر جنایتکاران ایستادیم

وی افزود: ما تنها ملتی هستیم که به صورت قهرمانانه در برابر جنایتکاران ایستادیم، ما رهبر داریم و در این بین اصفهانی‌ها زودتر از همه کشور در ۸ دی ماه حماسه آفریدند همانطور که در جبهه خط شکن بودند.

حجت الاسلام میردامادی با بیان اینکه اصفهان بیشترین مالیات را پرداخت می‌کند و در همه عرصه‌ها جلوتر است، اضافه کرد: اولین شهید راه انقلاب را اصفهان داد و درود خدا بر مردمان این شهر و استان که همواره مدافع حرم اسلام و ولایت فقیه بوده‌اند.

وی با اشاره به شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: شهید سلیمانی فرد الهی، عارف حقیقی و عاشق بزرگ برای خدا و بندگان خدا بود، قهرمان میدان نبرد بود و تمام دوران انقلاب زخم‌ها خورد و خم به ابرو نیاورد.

همه ایران در روز تشییع و خاکسپاری شهید سلیمانی گریستند

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه همه ایران در روز تشییع و خاکسپاری شهید سلیمانی گریستند، ادامه داد: امیدواریم خداوند هر روز به جایگاه و عظمت این شهید بزرگوار که حتی خیلی‌ها از مکتب آن نیز می‌ترسند، بیفزاید.

وی با اشاره به اجرای طرح شهید سلیمانی که در اصفهان آغاز شده است، تصریح کرد: این حرکت بسیار عظیم و تأثیرگذار خواهد بود، در گذشته ارتباط با مسئولان بسیار سخت بود اما این قرارگاه که محله محور است رؤسا، مسئولان و مدیران کل را به مساجد محلات می‌آورد تا از نزدیک با مردم ارتباط بگیرند و پای صحبت‌های آنها بنشینند.

حجت الاسلام میردامادی گفت: نشستن در کاخ و باغ و تکیه دادن بر کرسی قدرت و دروغ گفتن به مردم و عمل نکردن به وعده‌ها آبروی اسلام را می‌برد.

برخی از نبود امر به معروف و نهی از منکر در اصفهان گلایه دارند

وی با بیان اینکه برخی از نبود امر به معروف و نهی از منکر در اصفهان گلایه دارند، افزود: حتی در باغ رضوان اصفهان چنین شرایطی را شاهد هستیم، برخی نی می‌زنند و از آلات موسیقی برای تشییع فوت شدگان استفاده می‌کنند و از این رو نباید در آرامستان‌ها چنین رفتاری را ببینیم.

امام جمعه موقت اصفهان گفت: شهردار و شورای شهر باید به این امر توجه داشته باشد و جایی که در اختیار آنها است را کنترل کنند.

وی با اشاره به بازی آمریکا و صهیونیست برای جنگ هراسی گفت: کُری خوانی‌هایی را اسرائیل انجام می‌دهد که میزنیم و بمباران می‌کنیم که البته اگر این امر برای خرج مملکت خودتان و امید دادن به مملکت خودشان است اشکال ندارد اما آنها خودشان بررسی کنند که آیا توان انجام این کار را دارند.

حجت الاسلام میردامادی گفت: مسئولان نظامی ما اعلام کردند با هر گونه حمله موشک‌های ما هفت دقیقه بعد مرکز اسرائیل را زیر و رو خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ما اهل جنگیم واز جنگ نمی‌ترسیم، گفت: رهبر معظم انقلاب چهار سال پیش به اسرائیل اخطار دادند که اگر دست از پا خطا کنند آنها را با خاک یکسان خواهند کرد.

کد مطلب 5388555

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