به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا دروندپور در خطبههای نمازجمعه جمعه زرین دشت اظهار کرد: در روزهای اخیر خبرهای مختلفی مبنی بر تهدید ایران توسط رژیم صهیونیستی برای حمله و تخریب مراکز هستهای ایران منتشر شده که حکایت از این دارد که رژیم صهیونیستی در صدد حمله به مراکز حساس امنیتی، نظامی و علمی ایران دارد.
وی با بیان اینکه کشورهای اروپایی از جمله فرانسه شیطنتهایی را آغاز کردهاند که فضای مذاکرات را مقداری سنگین و روند آن را کند کنند، افزود: به نظر میرسد کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه قصد دارند ایران را تحت فشار قرار دهند و با یک ضرب الاجل ایران را در یک بازده زمانی مشخص مجبور کنند تا زیر بار القائات اروپاییها برود.
امام جمعه زرین دشت با اشاره به فضای درون مذاکرات بیان کرد: اینها به دنبال فضا سازی و التهاب مصنوعی در بازار سرمایه، ارز، دلار و سکه که مورد تأیید رئیس جمهور هم قرار گرفته، هستند تا فضای ذهنی و ادراکی مردم را تحت فشار قرار دهند.
دروندپور تصریح کرد: چه آمریکا چه اروپا و چه رژیم صهیونیستی باید بدانند هرگونه شانتاژ و فضاسازی در خارج از مذاکرات وین منجر به عقب نشینی جمهوری اسلامی از مواضع منطقی خودش نخواهد شد.
او ادامه داد: آمریکا و اروپا بدانند که اکنون سال ۹۹ نیست و آنها در وضعیتی نیستند که بخواهند آینده را پیش بینی کنند، زیرا این بار کسی که گزینه را تعیین خواهد کرد، ایران است.
خطیب جمعه شهرستان زرین دشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی بیان داشت: حاج قاسم سلیمانی شخصیتی بود که با شهادتش مکتب و جریان فکری سلیمانی متولد شد.
وی با تاکید بر اینکه باید ابعاد شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سینه به سینه در نسلهای جدید جریان داشته باشد، عنوان کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی اهل جناح بازی و حزب بازی نبود این تقسیمات را به رسمیت نمیشناخت اما به شدت انقلابی بود و انقلابی بودن و انقلابی گری خط قرمز او بود.
دروندپور ادامه داد: امروز از قطره قطره خون حاج قاسم لالههایی رشد کرده که چشمشان به دهان رهبر حکیمی است که اگر فرمان دهد، آمریکا و اسرائیل را به خاک و خون خواهند کشید.
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