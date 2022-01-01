به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش اسرای فلسطینی بیانیه ای را در خصوص تحریم دادگاه های این رژیم توسط اسرای اداری فلسطینی صادر کرد.

این جنبش ضمن اشاره به حمایت کامل از تصمیم این اسرا، اعلام کرد که با کمیته امور اسرای فلسطینی و مجمع اسرا، هماهنگی های لازم جهت اجرای این گام را که یک پروژه ملی محسوب می‌شود، انجام داده است.

اقدام اسرای اداری از امروز آغاز می شود. جنبش اسرا همچنین از مردم فلسطین خواست که از اقدام اسرای فلسطینی حمایت کنند و پویش گسترده ای برای همبستگی با آنها راه بیندازند.

در پایان این بیانیه از تمامی اسرای اداری فلسطینی خواسته شده است که به این گام پایبند بوده و برای لغو بازداشت اداری صبور باشند. پیشتر جنبش جهاد اسلامی به رژیم صهیونیستی نسبت به شهادت «هشام ابوهواش» که ۱۳۶ روز در اعتصاب غذا به سر می‌برد، هشدار داد.

گفتنی است که ابوهواش یکی از حدود ۶۰ زندانی اداری رژیم صهیونیستی است که علیه سیاست بازداشت اداری دست به اعتصاب غذا زده است. بازداشت اداری به صهیونیست‌ها اجازه می‌دهد که یک زندانی را بدون تعقیب یا محاکمه به مدت نامحدود در بازداشت نگه دارند. به گفته نهادهای نظارت بر وضعیت و رفتار با زندانیان، حداقل ۵۰۰ زندانی از حدود ۴۵۵۰ زندانی فلسطینی در زندان‌های اسرائیل، زندانیان اداری هستند.