استکبار جهانی در صحنه نبرد از نام شهید سلیمانی واهمه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا فلاح‌زاده پیش از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس که در حسینیه ثارالله سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: ترویج اخلاق بین امت اسلامی یکی از اهداف ارسال پیامبر (ص) بوده و پیامبر اکرم (ص) مردم را به صداقت، اخلاق نیکو و خوش رفتاری با مردم دعوت می‌کردند.

وی افزود: در سیره امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز به رعایت اخلاق در برخورد با گروه‌های مختلف مردم شامل اهل سنت، شیعیان و مسیحیان و … تاکید شده و علما برجسته‌ای همچون شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، صدوقی و آیت الله بهجت و بسیاری دیگر از بزرگان که خود دارای جایگاه معنوی در اخلاق و عرفان بودند به این سیره امام خمینی (ره) در برخورد با مردم تاکید می‌کردند.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های پیامبر اکرم (ص) جهاد مالی در راه اسلام بود و در زمان مهاجرت از مکه به مدینه اموال خود را در راه حفظ و تقویت اسلام فدا کردند و این سیره پیامبر اکرم (ص) در زمان مبارزه با رژیم شاهنشاهی و جنگ تحمیلی در ایران اسلامی اجرا شد.

فلاح زاده بیان کرد: در زمان مبارزات برعلیه رژیم پهلوی بسیاری از بزرگان خانواده زندانیان را حمایت می‌کردند و همچنین در زمان جنگ تحمیلی مردم سایر استان‌ها مردم استان‌های غربی و جنوبی کشور را که مهاجرت کرده بودند را اسکان و از جبهه‌های نبرد حق بر ضد باطل پشتیبانی کردند.

وی با اشاره به اینکه امنیت امروز راحت محقق نشده است، تاکید کرد: در جریان هشت سال جنگ تحمیلی اگر سردارانی همچون شهید صیاد شیرازی، بروجردی، کشوری و شیرودی و بسیجیان گمنامی که تاکنون پیکر آنان تفحص و شناسایی نشده، حضور نداشتند و در راه حفظ انقلاب اسلامی جهاد نمی‌کردند صدام و رژیم بعث عراق کشور را تصرف می‌کردند.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران با دستان خالی در مقابل رژیم بعث عراق که توسط بلوک شرق و غرب حمایت و پشتیبانی می‌شد ایستاد و اجازه تصرف وجبی از خاک خود را به دشمن نداد.

فلاح زاده با اشاره به مجاهدت و رشادت‌های سردار حاج قاسم سلیمانی در هشت سال جنگ تحمیلی، بیان کرد: در جنگ تحمیلی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در عملیات طرق القدس با گردان‌های خود در مقابل صدام ایستاد و همچنین در عملیات بیت المقدس با تلاش‌های خود یکی از فاتحان خرمشهر نام گرفت.

وی ادامه داد: رزمندگان دفاع مقدس مجاهدت‌های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را در عملیات‌های رمضان، محرم، والفجر و کربلای پنج را از یاد نخواهند برد و در عملیات کربلای پنج با وجود آتش سنگین دشمن نیروهای خود را هدایت می‌کردند.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی سردار سلیمانی از پای ننشسته و در راه خدمت به مردم گام برداشت، تصریح کرد: پس از پایان جنگ تحمیلی سردار سلیمانی مأموریت تأمین امنیت شرق کشور را برعهده گرفت و در به ناکامی کشاندن نقشه‌های آمریکا و اشرار در سیستان و بلوچستان نقش بسزایی داشت و در کنار آن در مسیر خدمت رسانی به مردم فقیر و مستضعف منطقه گام برداشت.

فلاح زاده با اشاره به اینکه شهید سلیمانی مصداق آیه «رَسولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم» بود، گفت: قرارگاه حاج قاسم مامنی امن و آرامش بخش برای بشریت و مسلمانان و محل خوف و وحشت دشمنان بود و در جنگ سوریه بسیاری از مسیحیان به این شهید بزرگوار پناه آوردند.

وی با اشاره به نقش سردار سلیمانی در افغانستان، خاطر نشان کرد: سردار سلیمانی در افغانستان نیز حضوری فعال داشت و در مقابل آمریکایی‌ها ایستادگی کرد و امروز آمریکایی‌ها با صرف بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیون دلار از افغانستان فرار کرده و خارج شدند.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه بیان کرد: سردار سلیمانی در جنگ با داعش در سوریه و عراق نیز با تدابیر تمام نقشه‌های آمریکا را در منطقه به نابودی کشانید و به استقرار دولت رسمی عراق کمک شایانی کرد و یکی دیگر از نقش‌های برجسته حاج قاسم سلیمانی تجهیز گروه‌های مقاومت در سوریه، عراق و لبنان بود و با کمک‌های سید حسن نصرالله گروه‌های مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی اقتدار یافته و دشمنی که تا دیروز در جنوب لبنان پیشروی می‌کرد به مرزهای خود بازگشت و از ترس خود دیواری بتنی احداث کرد.

فلاح زاده تصریح کرد: زمانی که آمریکا داعش را در عراق و سوریه راه اندازی می‌کرد و داعش در سوریه تمام نقاط را تصرف کرده و در تیر رأس خود داشت با تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری در آنجا حضور یافت و به آنها مبارزه کرد.