اعلام محل پارک خودروها در مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی

سرهنگ ابوالفضل موسوی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر طرح‌ها و تمهیدات ترافیکی مراسم دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی را اعلام کرد و گفت: پارکینگ‌های حکمت صدرا (پارکینگ شماره ۱)، گلگشت (پارکینگ شماره ۲)، بنیاد مستضعفان (پارکینگ شماره ۳) و پارکینگ‌های شماره ۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ مصلی تهران جهت پارک خودروهای شخصی در نظر گرفته شده اند که در صورت تکمیل ظرفیت این پارکینگ‌ها خیابان‌های هویزه، خرمشهر، عشقیار نیز جهت پارک خودروها مجاز است.

وی افزود: در خصوص پارک مورب خودروهای شخصی نیز جدا از موارد فوق ضلع شمالی طول خیابان بهشتی نیز در خصوص توقف خودروها در نظر گرفته شده است.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ گفت: موتور سیکلت سواران می‌توانند در طول خیابان‌های هویزه و خرمشهر حد فاصل خیابان‌های صابونچی و شهید قنبرزاده توقف (پارک موتورسیکلت) داشته باشند.

موسوی پور در پایان گفت: قابل ذکر است اتوبوس‌های شرکت واحد نیز جهت حمل و نقل شرکت کنندگان در مراسم خدمات رسانی خواهند کرد و پلیس توصیه می‌کند همشهریان با استفاده از حمل و نقل عمومی (اتوبوس‌های شرکت واحد و مترو) در این مراسم حضور داشته باشند.