مشکلات تامین برق سد راه تولید در شهرستان رزن است

علی اصغر غفاری آثار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از بدو ورود به شهرستان رزن، مشکلات تمام واحدهای تولیدی بررسی و مورد دسته بندی قرار گرفت، گفت: درخواست تسهیلات در قالب نقدینگی، کمبود برق و تخصیص آب سه مشکل مهم حوزه تولید در شهرستان رزن است.

وی با بیان اینکه اگر سرمایه گذار جدیدی به شهرستان بیاید با مشکل تأمین برق مواجه خواهیم بود، عنوان کرد: با قول مساعد رئیس شرکت توزیع برق استان به زودی تمهیداتی برای حل مشکل پیش رو اجرا خواهد شد.

فرماندار شهرستان رزن در ادامه در خصوص تأمین آب مورد نیاز طرح‌ها نیز افزود: با توجه به قرار گرفتن شهرستان رزن در دشت ممنوعه عملاً با واگذاری آب به طرح‌های تولیدی با مشکل موجه هستیم اما می‌توان از محل صرفه جویی منابع آب، آب مورد نیاز واحدهای تولیدی کم آب بر را فراهم کنیم.

غفاری آثار خاطرنشان کرد: در رابطه با سرمایه در گردش نیز در صورت ابلاغ تسهیلات جدید، تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی مشکل دار قرار خواهد گرفت.

این مسئول با بیان اینکه مسائل و مشکلات ۱۴و احدی مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: مشکلات این واحدهای تولیدی تقسیم بندی شد و طی سفر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان به این شهرستان مصوب شد تا با پیگیری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات این واحدها نیز حل شود.

فرماندار شهرستان رزن یادآور شد: حل مشکل تولید و رونق اقتصادی مهمترین برنامه دولت سیزدهم است که در تلاش هستیم این برنامه به درستی در این شهرستان اجرا شود.