به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جایگاه دانشگاه‌های کشور در رتبه بندی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که در آخرین به روز رسانی سال ۲۰۲۱، ۵۸ دانشگاه ایرانی در جمع برترین‌های دنیا قرار گرفتند.

جایگاه علمی دانشگاه‌های کشور در سال ۲۰۲۱ بر اساس آخرین رتبه بندی نظام‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که تعداد دانشگاه‌های ایرانی در رتبه بندی کیواس ۶ دانشگاه، در رتبه بندی لایدن ۳۶ دانشگاه، در رتبه بندی تایمز ۵۸ دانشگاه، در رتبه بندی شانگهای ۱۱ دانشگاه، در رتبه بندی ISC تعداد ۵۱ دانشگاه، در رتبه بندی دانشگاه ملی تایوان ۱۲ دانشگاه، در رتبه بندی CWUR تعداد ۳۹ دانشگاه و در رتبه بندی USNews تعداد ۴۹ دانشگاه هستند.

جایگاه علمی دانشگاه‌های کشور در پنج رتبه بندی مشهورهای بین‌المللی در سال‌های اخیر

رتبه بندی تعداد در ۲۰۲۲ تعداد در ۲۰۲۱ تعداد در ۲۰۲۰ تعداد در ۲۰۱۹ تعداد در ۲۰۱۸ تعداد در ۲۰۱۷ تعداد در ۲۰۱۶ رتبه بندی کیواس (QS) ۶ ۵ ۶ ۶ ۵ ۵ ۲ بهترین دانشگاه و رتبه ۲۰۲۲ بهترین دانشگاه و رتبه ۲۰۲۱ بهترین دانشگاه و رتبه ۲۰۲۰ بهترین دانشگاه و رتبه ۲۰۱۹ بهترین دانشگاه و رتبه ۲۰۱۸ بهترین دانشگاه و رتبه ۲۰۱۷ بهترین دانشگاه و رتبه ۲۰۱۶ دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۳۸۱ دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۰۹ دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۰۷ دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۳۲ دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۷۱-۴۸۰ دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۴۰-۴۳۱ دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۸۰-۴۷۱ رتبه بندی تایمز (timeshighereducation) ۵۸ ۴۷ ۴۰ ۲۹ ۱۸ ۱۳ ۸ دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی کردستان و علوم پزشکی مازندران با رتبه ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی کردستان با رتبه ۳۰۱-۳۵۰ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با رتبه ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با رتبه ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با رتبه ۳۰۱-۳۵۰ دانشگاه‌های علم و صنعت و صنعتی شریف با رتبه ۶۰۰-۵۰۱ دانشگاه‌های علم و صنعت و صنعتی شریف با رتبه ۵۰۰-۴۰۱ رتبه بندی لایدن (Leiden) - ۳۶ ۳۶ ۲۶ ۲۳ ۱۸ ۱۴ - دانشگاه تهران (رتبه جهانی اعلام نشده است) دانشگاه تهران با رتبه ۱۴۰ دانشگاه تهران با رتبه ۱۵۶ دانشگاه تهران با رتبه ۱۷۹ دانشگاه تهران با رتبه ۱۹۵ دانشگاه تهران با رتبه ۲۲۸ رتبه بندی شانگهای (Shanghai) - ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۸ ۲ - دانشگاه تهران با رتبه ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه تهران با رتبه ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه تهران با رتبه ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه تهران با رتبه ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه تهران با رتبه ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه تهران با رتبه ۳۰۱-۴۰۰ رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC - ۵۱ ۴۶ ۴۳ ۲۴ - - - دانشگاه ‏ تهران با رتبه ۴۰۱-۴۵۰ دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران با رتبه ۶۰۰-۵۰۱ دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران با رتبه ۴۵۱-۵۰۰ دانشگاه تهران با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ - -

حضور ۱۲ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی دانشگاه ملی تایوان

همچنین در رتبه بندی دانشگاه ملی تایوان که از سال ۲۰۰۷ دانشگاه‌های جهان را بر اساس کمیت و کیفیت عملکرد آنها در مقالات علمی مورد رتبه بندی قرار می‌دهد و هر ساله ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان را معرفی می‌کند تعداد ۱۲ دانشگاه ایرانی حضور دارند.

این نظام علاوه بر رتبه بندی کلی، ۳۰۰ دانشگاه برتر را در ۶ زمینه و ۱۴ موضوع رتبه بندی می‌کند. برترین دانشگاه‌های سال ۲۰۲۱ بهترین رتبه متعلق به دانشگاه تهران با رتبه ۳۳۸ و دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۳۶۸ است.

دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تربیت مدرس در بازه ۵۵۱-۶۰۰، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بازه ۶۰۱-۶۵۰، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تبریز در بازه ۷۰۱-۷۵۰، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بازه ۷۵۱-۸۰۰ این رتبه بندی در ۲۰۲۱ قرار گرفته‌اند.

درخشش ۳۹ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهانی (CWUR)

بر اساس داده‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهانی (CWUR) از ایران تعداد ۳۹ دانشگاه در جمع ۲ هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند. این رتبه بندی از سال ۲۰۱۲ کیفیت آموزش، اشتغال فارغ‌التحصیلان، کیفیت اساتید و عملکرد تحقیقاتی را بدون تکیه بر نظرسنجی‌ها و داده‌های ارسالی دانشگاه ارزیابی می‌کند. مرکز این رتبه بندی در امارات متحده عربی مستقر است.

در این رتبه بندی بهترین رتبه جهانی با رتبه ۳۴۲ متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی و پس از آن، رتبه ۴۹۱ دانشگاه تهران است.

درج نام ۴۹ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی USNews

همچنین در رتبه بندی USNews سال ۲۰۲۲ نیز ۴۹ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی جهانی قرار دارند. این رتبه‌بندی که توسط مجله تحلیلی خبری «یو.اس. نیوز اند ورلد ریپورت» انجام شده، شامل هزار و ۵۰۰ دانشگاه از سراسر دنیا است.

این دانشگاه‌ها از ایالات متحده و بیش از ۸۰ کشور دیگر بر اساس ۱۳ شاخص رتبه بندی شده‌اند که عملکرد تحقیقات دانشگاهی و اعتبار جهانی و منطقه‌ای آنها را اندازه‌گیری می‌کند.

بهترین رتبه‌های دانشگاه‌های ایرانی در این نظام رتبه بندی به دانشگاه تهران با رتبه جهانی ۳۵۳، دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه ۴۳۴ و دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه جهانی ۵۵۹ تعلق دارد.