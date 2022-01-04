بارندگی معادل ۴ سال طی ۴ روز در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اکبر محرابیان در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: با فعالیت دو سامانه بارشی که در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان داشتیم، در مجموع ۳۳۴ میلی متر بارش گزارش شده است که این میزان بارش معادل چهار سال بارش این منطقه است یعنی چهار سال بارش طی چهار روز اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰۸ میلی متر بارش در ۲۰ دقیقه داشتیم که موجب این حجم آب گرفتگی در شهر کنارک شد و در حال حاضر حدود دو هزار خانواده در شرایط آب گرفتگی در شهر کنارک به سر می‌برند.

محرابیان گفت: اولین اقدامی که باید انجام دهیم این است که هر چه سریع‌تر شرایط را برای امدادرسانی بهتر فراهم کنیم و با حجم وسیع پمپ‌های کف کش بتوانیم آب را از داخل خیابان و منازل بیرون بکشیم که اقداماتی از عصر روز سه شنبه شروع شده است و پیش بینی کردیم که امشب حداقل یکصد دستگاه پمپ به منطقه اعزام شود و فردا شاهد انتقال آب از منازل و خیابان‌ها به بیرون شهر باشیم.

وی خاطرنشان کرد: موضوع بعدی؛ امدادرسانی به مردم است که با دستورهای استاندار سایت‌های خوبی برای اسکان موقت مردم تجهیز شده است و بخشی از این سایت‌ها الاآن توسط مردم استفاده می‌شود، ولی بخش قابل توجهی هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.

وزیر نیرو تصریح کرد: در حال حاضر یک نگرانی وجود دارد که خانه‌هایی که به صورت خشت و گلی هستند و استحکام قابل توجهی ندارند در اثر این بارش‌ها و میزان آبی که در حیاط و کوچه‌ها انباشته شده، ریزش کنند و از مردم منطقه درخواست کردیم که این منازل را ترک کنند تا به زودی عملیات مقاوم سازی انجام شود.

آقای محرابیان گفت: در حوزه‌های آب و برق هم کارهای خوبی در منطقه انجام شده است؛ در جنوب استان سیستان و بلوچستان حدود ۳۰۰ روستا داشتیم که با قطعی برق مواجه شدند و امکان تأمین برق نبود که الان این تعداد به پنج روستا رسیده است.

وی افزود: در حوزه آب هم مشکل خاصی نداریم، باید اقلامی مانند پتو، موکت و اقلام زندگی فراهم شود.

محرابیان درباره اسکان سیل زدگان گفت: متأسفانه در این زمینه اطمینان نمی‌دهم، چون خیلی از مردم از اسکان در سایت‌های پیش بینی شده استقبال نکردند.

وی ادامه داد: گروه‌های جهادی سپاه و ارتش در زمینه بر پا کردن سایت‌های اسکان موقت تلاش‌های زیادی کردند و از مردم درخواست می‌کنیم به این مکان‌ها به صورت موقت نقل مکان کنند.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: از حدود دو هزار خانواده؛ کمتر از ۵۰۰ خانواده از اسکان اضطراری استقبال کردند، البته برخی از خانواده‌ها به خانه‌های اقوام و حتی روستاهای اطراف رفتند.

محرابیان تصریح کرد: مردم در منازل ناایمن اسکان نداشته باشد.