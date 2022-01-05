تنها راه توفیق کشور مردمی کردن دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد هاشمی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد هرمزگان بیان داشت: باید از تمامی مسئولان استان هرمزگان به دلیل حمایت از نیروهای درونی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان برای تصدی سمت مدیرکلی جای تقدیر دارد.

وی با بیان اینکه در هرمزگان نیروهای قابل و عناصر مؤثری وجود داشت که سرانجام به آقای جهانگیری رسیدیم، اظهار کرد: دکتر کمالی، مدیر سابق فردی فعال و با تجربه است که به طور حتم مدیر موفقی خواهد بود و صراحت کلامش در این مراسم قابل تقدیر است.

هاشمی با اشاره به اینکه به دنبال توسعه و تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در هرمزگان هستیم، تصریح کرد: مهمترین زیرساخت و سرمایه نیروی انسانی است و اگر یک مدیر توانست پس از دوران خدمت سرمایه گرانبهایی به مجموعه استان اضافه کند، امری ارزشمند است و باید جریانی از جوانان نخبه، مؤمن و فرهیخته نیز تشکیل و وارد گود فعالیت‌ها کنیم و این کار خدمتی ماندگار است.

وی ادامه داد: زیرساخت‌ها توسعه می‌یابد اما باید به فکر توانمندسازی نیروهای درونی ارشاد باشیم.معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: دولت مردمی تنها راه توفیق دولت است و هر عرصه‌ای که مردم پای کار آن باشند با توفیق همراه است وگرنه شاهد شکست خوردن هر طرحی خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه اگر زورم می‌رسید قرار دادن لوگوی ارشاد را زیر هر برنامه‌ای ممنوع می‌کردم، اظهار کرد: باید فعالیت‌ها را بسپاریم به مردم و باید به فکر تقویت مردم باشیم و جواب اعتماد را خواهیم گرفت.

هاشمی با بیان اینکه ارزش‌های انقلابی، ارزش‌های جبهه‌ای و خطی نیست بلکه ارزش‌های اصیلی است که به خاطر آن انقلاب کردیم، اظهار کرد: امیدوارم آقای جهانگیری در هر ۱۲ مأموریت گفته شدن نیز اشراف داشته و تمرکز ویژه ای بر روی اجرای صحیح و مردمی آن داشته باشید.