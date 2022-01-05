دریافت مالیات ازتولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو در نخستین انتقال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی افزود: بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده و یا وصل‌کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال است.

وی گفت: با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و بر اساس تبصره (۲) ماده (۳۰) قانون مذکور، اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.

مسیحی افزود: واردکنندگان و کارخانه‌های سازنده و مونتاژ کننده انواع خودرو، ضرورت دارد از تاریخ اجرای قانون یاد شده نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده بر اساس ماخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون موصوف، به نرخ یک درصد (۱%) برای انواع خودروهای تولید داخل و دو درصد (۲%) برای انواع خودروهای وارداتی اقدام کنند.