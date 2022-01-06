بارش برف و باران و کاهش دما در نوار شرقی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، صادق ضیائیان گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی سامانه بارشی که طی روزهای گذشته در کشور فعال بود، امروز به نوار شرقی کشور کشیده خواهد شد و سبب ابرناکی و بارش باران و برف، وزش باد و کاهش دما در این مناطق خواهد شد.

وی با بیان اینکه بارش در جنوب خراسان جنوبی و برخی مناطق مرکزی سیستان و بلوچستان شدت خواهد داشت، در عین حال این را هم گفت که این سامانه بارشی در بعد از ظهر از شرق کشور خارج می‌شود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از روز جمعه تا دوشنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام پیش بینی می‌شود که در شهرهای پر جمعیت و صنعتی باعث افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در اوایل هفته آینده خواهد شد.

ضیائیان افزود: روزهای شنبه و یکشنبه برای سواحل دریای خزر ابرناکی و بارش خفیف پیش‌بینی می‌شود و بعد از ظهر دوشنبه سامانه بارشی از غرب وارد کشور شده و به تدریج نیمه غربی کشور را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

به گفته وی امروز خلیج فارس و دریای عمان مواج است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۱۷ دی‌ماه) صاف همراه با غبار محلی با حداقل دمای سه و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۱۸ دی‌ماه) کمی ابری تا نیمه ابری و غبارآلود با حداقل دمای چهار و حداکثر دمای ۱۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان اظهار کرد: طی امروز و فردا (۱۶ و ۱۷ دی‌ماه) بندرعباس با دمای ۲۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و ارومیه با دمای ۴ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.