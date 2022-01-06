به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت تشییع ۲۵۰ شهید گمنام در روز شهادت حضرت زهرا سلام‌الله علیها در سراسر کشور پیامی صادر کردند.

متن این پیام به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سلام بر شهیدان گمنام، گمنام در میان خاکیان و معروف در عرصه افلاکیان. فداکارانی که پس از گذشت سالیان دراز از لحظه شهادتشان کشور را با رائحه معنویت و جهاد، معطّر می‌سازند و پرچم افتخار به خون‌های ریخته شده در راه اسلام و قرآن را، بیش از پیش به اهتزاز در می‌آورند. تقارن تشییع پیکر این مسافرانِ به خانه برگشته، با روز شهادت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها مبشّر ابدیّت یاد و خاطره آنان و مژده‌بخش خیر کثیری است که از ناحیه آنان برای کشور امام زمان روحی‌فداه فراهم خواهد آمد ان‌شاءالله.

به ارواح طیبه این شهیدان و به چشم‌ها و دل‌های منتظر پدران و مادران و همسران آنان سلام و درود می‌فرستم و فضل و رحمت فزاینده پروردگار را برای همه آنان مسئلت می‌کنم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۱۴۰۰/۱۰/۱۵