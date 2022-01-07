خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و اندیشه: گزارش اخبار برگزیده حوزه کتاب و نشر در هفته گذشته، با تیتر «انتصابات در کتابخانه ملی و نهاد کتابخانه‌ها» دربرگیرنده ۹ خبر برتر بود. گزارش این‌هفته ۱۱ خبر را شامل می‌شود و اخباری را از نمایشگاه مجازی کتاب تهران، کتابخانه ملی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، خانه کتاب و ادبیات ایران، جشنواره شعر فجر، نمایشگاه بین‌المللی کتاب دهلی نو و ... را شامل می‌شود.

در ادامه مشروح این‌گزارش را از اخبار برگزیده دومین‌هفته دی‌ماه ۱۴۰۰ می‌خوانیم؛

ثبت‌نام ناشران داخلی برای نمایشگاه مجازی کتاب تهران

ثبت‌ نام ناشران داخلی برای حضور در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از شنبه ۱۱ دی‌ آغاز شد و تا دیروز پنجشنبه ۱۶ دی ادامه داشت.

آغاز ثبت‌نام ناشران خارجی برای نمایشگاه مجازی کتاب تهران

ثبت‌‎نام ناشران و نمایندگی ناشران خارجی برای حضور در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از چهارشنبه ۱۵ دی آغاز شد و به مدت ۵ روز تا یک‌شنبه ۱۹ دی ادامه دارد.

دیدار سفیر لهستان با مختارپور

ماچی فائوکوفسکی سفیر لهستان در ایران، در راستای افزایش تعاملات فرهنگی میان دو کشور ایران و لهستان، همزمان با هشتادمین سالگرد حضور پناهندگان لهستانی در ایران، با علیرضا مختارپور رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

انتشار نامه مختارپور به ۵۶ رئیس کتابخانه ملی

علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، به ۵۶ رییس کتابخانه ملی کشورهای سازمان همکاری اسلامی نامه نوشت که متن آن منتشر شد.

انتصاب سرپ‍رست اداره کل امور حقوقی کتابخانه ملی

مختارپور این‌هفته همچنین در حکمی امیر حسین آزادی وفا را به‌عنوان سرپ‍رست اداره کل امور حقوقی، مجلس و استان‌ها منصوب کرد.

برگزاری محفل جشنواره شعر فجر

اولین محفل شانزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر با عنوان «محفل شعر فاطمی» چهارشنبه ۱۵ دی در سالن تالار شهر واقع در میدان نواب استان قم برگزار شد.

برگزاری نشست بنیاد سعدی و نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور

نشست مشترک آن دسته از نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که فاقد رایزنی فرهنگی با بنیاد سعدی، در قالب جلسات سه گانه‌ای با همکاری این بنیاد با معاونت دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در بستر فضای مجازی برگزار شد.

برگزاری رونمایی کتاب «سرباز سفید»

مراسم رونمایی از کتاب «سرباز سفید» شامل مجموعه داستان کوتاه با محوریت شهید سردار سلیمانی به انتخاب ساسان ناطق، روز سه‌شنبه ۱۴ دی در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار شد.

انتشار فراخوان ارسال برنامه‌های فرهنگی

طبق خبری که سعید مجیدی مدیر فعالیت‌های فرهنگی دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اعلام کرد، فراخوان ارسال برنامه‌های فرهنگی با هدف ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی در حوزه کتاب همزمان با دومین دوره این‌رویداد منتشر شد.

تمدید مهلت مسابقه ملی طراحی خدمت

طبق خبری که یکشنبه این‌هفته منتشر شد، مهلت ارسال اثر به «مسابقه ملی طراحی خدمت برای کتابخانه‌های عمومی ایران» تمدید شد. این‌رویداد یکی از بخش‌های جانبی همایش بین‌المللی «طراحی و توسعه خدمات کتابخانه‌های عمومی؛ الگوها، تجربه‌ها و ایده‌ها» است که اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به میزبانی شیراز برگزار خواهد شد.

به تعویق افتادن نمایشگاه کتاب دهلی نو

طبق خبری که این‌هفته منتشر شد، با اعلام رسمی مسئولان سی‌امین دوره «نمایشگاه بین‌المللی کتاب دهلی نو» مقرر شده بود این نمایشگاه از تاریخ هجدهم تا بیست‌وششم دی‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شود که به دلیل شیوع سویه اومیکرون ویروس کرونا به تعویق افتاد.