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۱۶ دی ۱۴۰۰، ۱۲:۲۴

مقامات «صنعاء» خبر دادند؛

ائتلاف سعودی یک کشتی حامل گاز مایع یمن را ربود

ائتلاف سعودی یک کشتی حامل گاز مایع یمن را ربود

مقامات «صنعاء» خبر دادند که ائتلاف سعودی یک کشتی حامل گاز مایع را پیش از رسیدن به بندر «الحدیده» توقیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مقامات «صنعاء» خبر دادند که ائتلاف سعودی یک کشتی حامل گاز مایع را پیش از رسیدن به بندر «الحدیده» توقیف کرده است.

بر اساس این گزارش، این کشتی حامل ۹۴۸۷ تن گاز مایع برای استفاده خانگی بود که نیروهای ائتلاف سعودی آن را به سمت سواحل جازان در عربستان هدایت کرده‌اند.

شرکت ملی گاز یمن اعلام کرد که ائتلاف سعودی تاکنون شش کشتی حامل انواع سوخت را ربوده و مانع پهلوگیری آن‌ها در سواحل یمن شده است.

این اتفاق درحالی رخ داده است که تمامی این کشتی‌ها پیش از رسیدن به آب‌های منطقه‌ای یمن از سوی بازرسان سازمان ملل تفتیش شده و مجوز حرکت به سمت این کشور را دریافت کرده‌اند.

کد مطلب 5393603

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