تصادف در محور - کرمان - سیرچ ۷ مصدوم بر جا گذاشت

محمد صابری در گفتگو با مهر از مردم خواست با توجه به یخ زدگی جاده‌ها و بارش برف برای راننده در جاده‌ها احتیاط بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به ازدحام مردم برای حضور در منطقه برفگیر سیرچ گفت: متأسفانه با توجه به ترافیک بالا و کم عرض بودن جاده حوادث زیادی در این محور روی می‌دهد که در همین زمینه به دلیل برخورد دو خودروی سواری ۷ نفر مصدوم و و با اقدام به موقع دو تیم اورژانسی به بیمارستان منتقل شدند.

وی گفت: حال عمومی این افراد پایدار است اما از مردم تقاضا داریم از ازدحام در مناطق برفگیر جدا خودداری کنند.