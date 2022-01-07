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۱۷ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۳۶

رئیس اورژانس کرمان:

تصادف در محور - کرمان - سیرچ ۷ مصدوم بر جا گذاشت

تصادف در محور - کرمان - سیرچ ۷ مصدوم بر جا گذاشت

کرمان - رئیس اورژانس کرمان از بروز تصادف در محور برف گیر کرمان - سیرچ و مصدوم شدن ۷ نفر خبر داد.

محمد صابری در گفتگو با مهر از مردم خواست با توجه به یخ زدگی جاده‌ها و بارش برف برای راننده در جاده‌ها احتیاط بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به ازدحام مردم برای حضور در منطقه برفگیر سیرچ گفت: متأسفانه با توجه به ترافیک بالا و کم عرض بودن جاده حوادث زیادی در این محور روی می‌دهد که در همین زمینه به دلیل برخورد دو خودروی سواری ۷ نفر مصدوم و و با اقدام به موقع دو تیم اورژانسی به بیمارستان منتقل شدند.

وی گفت: حال عمومی این افراد پایدار است اما از مردم تقاضا داریم از ازدحام در مناطق برفگیر جدا خودداری کنند.

کد مطلب 5393978

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